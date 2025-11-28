Freitag, November 28, 2025
Bundesliga: Gladbach und Leipzig trennen sich torlos

Mönchengladbach (dts Nachrichtenagentur) – Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig haben sich zum Auftakt des 12. Bundesliga-Spieltags mit einem 0:0-Unentschieden getrennt.

Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, konnten jedoch keine davon nutzen, um den entscheidenden Treffer zu erzielen. Besonders in der zweiten Halbzeit drängten die Gäste aus Leipzig auf den Führungstreffer, doch die Gladbacher Abwehr hielt stand.

In der ersten Halbzeit war das Spiel von taktischer Disziplin geprägt, wobei beide Teams defensiv gut organisiert waren. Gladbach zeigte sich vor allem in der Anfangsphase engagiert und versuchte, durch schnelles Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen. Leipzig hingegen setzte auf Ballbesitz und versuchte, durch gezielte Angriffe die Abwehr der Fohlen zu knacken.

In der Schlussphase des Spiels erhöhte Leipzig den Druck, doch Gladbachs Torhüter Nicolas zeigte eine starke Leistung und verhinderte mehrfach den Rückstand. Trotz der intensiven Bemühungen beider Teams blieb es am Ende bei einem torlosen Remis, das für beide Seiten einen Punktgewinn bedeutete.


Foto: Moritz Nicolas (Borussia Mönchengladbach) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

