Bundesliga: Union Berlin schlägt RB Leipzig 3:1

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Union Berlin hat am 14. Spieltag der 1. Bundesliga RB Leipzig vor heimischem Publikum mit 3:1 besiegt und sich damit wichtige Punkte im Abstiegskampf gesichert.

Oliver Burke brachte die Eisernen in der 57. Minute mit einem Linksschuss ins linke obere Eck in Führung. RB Leipzig antwortete nur drei Minuten später durch Tidiam Gomis, der nach Vorlage von Conrad Harder aus rund zwölf Metern ins kurze Eck traf (60. Minute). Die erneute Berliner Führung gelang Ilyas Ansah per Kopfball nach Christopher Trimmels Flanke in der 63. Minute. Den endgültigen Sieg stellte Tim Skarke mit einem flachen Schuss ins linke Eck in der Nachspielzeit sicher (90.+3).

Die Partie begann geprägt von intensiver Defensivarbeit beider Teams, wobei Leipzig zunächst mehr Ballbesitz hatte, jedoch kaum zwingende Chancen herausspielen konnte. Nach der Führung der Gastgeber bemühte sich Leipzig vergeblich um den Ausgleich und hatte nur wenige Tormöglichkeiten.

Mit diesem Sieg verbessert Union Berlin seinen Abstand auf den Relegationsplatz und unterstreicht seine Heimstärke am Freitagabend. RB Leipzig verpasst es hingegen, die Verfolgerrolle der Tabelle zu festigen.



Foto: Union Berlin – RB Leipzig am 12.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts