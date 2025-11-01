Samstag, November 1, 2025
CDU in Sachsen-Anhalt kürt Sven Schulze zum Spitzenkandidaten

Oschersleben (dts Nachrichtenagentur) – Die CDU in Sachsen-Anhalt hat Sven Schulze zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr gekürt.

Der bisherige Wirtschaftsminister des Landes erhielt am Samstag auf der Landesvertreterversammlung in Oschersleben 90 Stimmen, neun Vertreter stimmten gegen ihn. Enthaltungen gab es keine.

Die Landtagswahl wird voraussichtlich am 6. September 2026 stattfinden. Aktuell liegt allerdings die AfD in Umfragen mit knapp 40 Prozent deutlich in Führung. Der bisherige Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte sich entschieden, bei der kommenden Wahl nicht mehr zu kandidieren. Er ist seit 2011 im Amt.


Foto: Sven Schulze (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

