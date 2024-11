CDU zieht Bundesparteitag vor

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die CDU wird wegen der vorgezogenen Bundestagswahl ihren im Juni in Köln geplanten Bundesparteitag auf den 3. Februar vorziehen.

Wie die „Rheinische Post“ (Dienstag) berichtet, soll auf dem eintägigen Konvent in Berlin dann ein Sofortprogramm für Deutschland verabschiedet werden. Die Redaktion beruft sich auf eine interne Mitteilung von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.

Darin heißt es überdies, das Wahlprogramm von CDU und CSU solle bei einer gemeinsamen Vorstandssitzung in Berlin am 17. Dezember beschlossen werden. Der Wahlkampfabschluss der Union wird dann am 22. Februar in München stattfinden.



