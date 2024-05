Komm mit ins Abenteuerland

Centara Hotels & Resorts: Familienurlaub von Dubai bis Vietnam

Dinosaurierknochen im Land des Lächelns, Schokolade für Gesicht und Mund auf den Deira Islands oder nautische Entdeckungstouren an der Hon-Rom-Bucht: Das Erforschen neuer Länder und Kulturen ist für Kinder wie Erwachsene ein Abenteuer. Mit den auf Familien spezialisierten Häusern der asiatischen Centara Hotels & Resorts wird der sonst oft stressige Urlaub mit dem Nachwuchs zum entspannten Fernreise-Erlebnis. In den Centara Mirage Resorts in Thailand, Vietnam, Dubai – und bald auch auf den Malediven – tauchen Gäste dabei wahlweise in türkisblaue Meeres- oder fantastische Themenwelten ein. www.centarahotelsresorts.com

Willkommen im Unbekannten

Umringt von tropischen Pflanzen, direkt am Golf von Thailand, schon fast abgeschottet von der Umgebung betreten Gäste im Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya wie im Film „The Lost World“ ein neues Universum. Die Assoziation liegt nahe, da das Design der Hotelanlage südöstlich von Bangkok auf ebengenanntem Klassiker basiert und der Wasserpark samt Lagunenpools, Wasserfällen und Lazy River überdies denselben Namen trägt. Im Adventure Land bergen Nachwuchsarchäologen sogar Dinosaurierknochen.

Wer hoch hinaus möchte, fliegt eine Runde mit dem SkyRider oder klettert auf einem erhobenen Hindernisparcours durch die Baumkronen. Kinder zwischen drei und neun Jahren erweitern beim Perlenfädeln im Kids Club ihre Schmuckkollektion oder basteln Muschel-Rahmen für ihre Urlaubs-Schnappschüsse. Erwachsene entspannen unterdessen im Wellnessbereich oder am 230 Meter langen Privatstrand.

Sweet Sweet Baby

Im Candy Spa des Centara Mirage Beach Resort Dubai auf den Deira Islands spannen Kinder bis zehn Jahre nicht nur aus, sondern naschen währenddessen auch nach Belieben die essbaren Schoko-Masken und Vanillepudding-Peelings. Während die süßen Anwendungen dem Nachwuchs vorbehalten sind, sind Mani- und Pediküren mit der ganzen Familie möglich. Momente der Ruhe erleben Eltern im Spa Cenvaree, etwa während 180 Minuten „Oriental Essence“ zu zweit. Ob im Wasserpark des Resorts oder in den leuchtend blauen Wellen des Arabischen Golf: Nasse Rutschpartien, sicheres Klippenspringen oder Parasailing bilden den actionreichen Gegenpart.

Land in Sicht

Segel gehisst, Anker gelichtet und los geht das Abenteuer auf hoher See – diesem Erlebnis kommen Gäste des Centara Mirage Resort Mui Ne auf dem von nautischen Abenteuern inspirierten „Spielplatz der Entdecker“ zumindest nahe. Inmitten der riesigen Pool-Landschaft thront, bereit für neue Abenteuer, ein Segelschiff mit Blick aufs Südchinesische Meer. Wasserpark, Kinderclub und Kletterparcours liefern zusätzliches Forschungsmaterial. Das Themenresort liegt direkt an der südvietnamesischen Hon-Rom-Bucht, die für ihre Sandstrände sowie die weißen und roten Dünen bekannt ist. Empfehlung des Hauses: ein Ausflug in die größte Stadt des Landes Ho Chi Minh City, etwa drei Stunden vom Hotel entfernt.

Tipp für die nächsten Ferien: Noch in 2024 plant Centara die Eröffnung des ersten Mirage-Hotels auf den Malediven. Unter dem Motto „Unterwasserwelt“ finden Urlauber das Themenresort Centara Mirage Lagoon Maldives voraussichtlich ab November im Herzen des Nord-Malé-Atolls.

Bild

Während sich die Kleinen im Kids Club kreativ ausleben, entspannt der Rest der Familie am 230 Meter langen Privatstrand des Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya an Thailands Ostküste. © Centara Hotels & Resorts

Quelle AHM Kommunikation