Dienstag, September 30, 2025
spot_img
StartNachrichtenChampions League: Deutliche Siege für Atlético und Bayern
Nachrichten

Champions League: Deutliche Siege für Atlético und Bayern

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Madrid/Limassol (dts Nachrichtenagentur) – Atlético Madrid hat Eintracht Frankfurt im Metropolitano am Dienstag mit 5:1 besiegt, während der FC Bayern München Pafos FC im Alphamega Stadium mit 5:1 dominiert hat. Bei der Partie in Madrid brachte Giacomo Raspadori Atlético früh in Führung (4.), bevor Robin Le Normand das 2:0 erzielte (33.). Antoine Griezmann erhöhte noch vor der Pause auf 3:0 (45.+1). Nach dem Anschlusstreffer von Jonathan Burkardt für Frankfurt (57.) machten Giuliano Simeone (70.) und Julián Alvarez (82.) den verdienten Heimsieg perfekt.

In Limassol setzte Bayern München ebenfalls früh die Akzente: Harry Kane traf zum 1:0 (15.), Raphael Guerreiro legte das 2:0 nach (20.), und Nicolas Jackson erzielte das 3:0 (31.). Harry Kane erhöhte wenig später auf 4:0 (34.), bevor Michael Olise den 5:1-Endstand markierte (68.). Für die Gastgeber traf Mislav Oršić zwischenzeitlich zum Ehrentreffer (45.).

Mit diesen Erfolgen haben sowohl Atlético als auch die Bayern wichtige Punkte für die Ligaphase gesammelt. Die Madrilenen untermauerten eindrucksvoll ihre Heimstärke und verschafften sich Rückenwind für die kommenden Wochen. Der deutsche Rekordmeister wiederum bestätigte seine Favoritenrolle und zeigte, dass er auch auswärts dominant auftreten kann. Für Frankfurt war es eine herbe Niederlage gegen ein spielerisch klar überlegenes Atlético, während Pafos die Grenzen aufgezeigt bekam.


Foto: Harry Kane (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
US-Börsen legen zu – Verbrauchervertrauen trübt sich weiter ein
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing