Mittwoch, Januar 21, 2026
spot_img
StartNachrichtenChampions League: Eintracht nach Blamage in Baku ausgeschieden
Nachrichten

Champions League: Eintracht nach Blamage in Baku ausgeschieden

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Baku (dts Nachrichtenagentur) – In der Champions League hat sich Eintracht Frankfurt am Mittwochabend bei Qarabag in Baku blamiert und wird nicht mehr Weiterkommen. In einem turbulenten Spiel unterlag die SGE den Aserbaidschanern trotz zwischenzeitlicher Führung mit 2:3 – das entscheidende Tor fiel tief in der Nachspielzeit.

Die Partie begann aus Frankfurter Sicht denkbar ungünstig. Qarabag setzte die Gäste früh unter Druck und nutzte gleich eine der ersten Aktionen: Nach einer Hereingabe und einem Abpraller im Strafraum reagierte Camilo Durán in der 4. Minute am schnellsten und schob aus kurzer Distanz zum 1:0 ein. Die frühe Führung verlieh den Hausherren spürbaren Schwung, doch Frankfurt zeigte eine schnelle Reaktion. Nur sechs Minuten später nahm Can Uzun einen zweiten Ball an der Strafraumkante auf und traf mit einem platzierten Abschluss ins linke untere Eck zum 1:1-Ausgleich.

In der Folge entwickelte sich eine intensive erste Halbzeit, in der Qarabag insgesamt mehr Ballbesitz hatte und immer wieder gefährlich nach vorne kam. Besonders über die linke Seite sorgten die Gastgeber für Unruhe, während Eintracht kompakt verteidigte und auf Umschaltmomente lauerte. Klare Torchancen blieben auf beiden Seiten rar, sodass es mit dem 1:1 in die Pause ging.

Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten zunächst die Hausherren das Geschehen. Frankfurt tat sich schwer, offensive Akzente zu setzen, während Qarabag geduldig nach Lücken suchte. Die entscheidende Phase begann in der Schlussviertelstunde: Nach einem Zweikampf im Strafraum entschied Schiedsrichter Sandro Schärer in der 76. Minute auf Elfmeter für die SGE. Fares Chaibi übernahm Verantwortung und verwandelte sicher zur 2:1-Führung für die Hessen.

Der Jubel währte jedoch nur kurz. Bereits zwei Minuten später kam Qarabag zurück: Nach einem schnellen Vorstoß über die linke Seite legte Cəfərquliyev präzise nach innen, wo erneut Camilo Durán eingelaufen war und aus kurzer Distanz zum 2:2 traf. In der offenen Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg, da ein Remis keinem wirklich half.

Als vieles bereits auf ein Unentschieden hindeutete, schlug Qarabag in der vierten Minute der Nachspielzeit eiskalt zu. Matheus Silva setzte sich auf der rechten Seite durch und brachte den Ball in den Strafraum. Dort startete Bəhlul Mustafazadə in eine Lücke und schoss die Gastgeber mit dem 3:2 ins Glück. Kurz darauf war Schluss.

Für Eintracht Frankfurt ist die Niederlage ein schwerer Schlag, da die Hessen für ihre Restchance auf das Weiterkommen zwingend einen Sieg benötigt hätten. Qarabag hingegen darf nach dem späten Triumph weiter von den Playoffs träumen.


Foto: Kaua Santos (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Lottozahlen vom Mittwoch (21.01.2025)
Nächster Artikel
Heeres-Inspekteur baut weiter auf Kooperation mit USA
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing