Clue erhält von 7 Mio. Euro und startet Crowdfunding-Kampagne

Mit 11 Mio. Nutzer:innen in 190 Ländern wird Clue außerdem seine allererste Community-Investitionsrunde starten, um die Produktentwicklung voranzutreiben und Nutzer:innen zu ermöglichen, am zukünftigen Erfolg von Clue teilzuhaben

Clue, der von Frauen gegründete und geführte Perioden-Tracker und Begleiter für reproduktive Gesundheit, gibt heute eine Finanzierungsrunde in Höhe von 7 Millionen Euro bekannt. Die Mittel sollen verwendet werden, um Clues innovatives digitales Angebot zur Familienplanung zu skalieren, das Produktportfolio zu erweitern und die dringend erforderlichen Forschungsarbeiten fortzusetzen, um die geschlechtsspezifische Datenlücke zu schließen.

Die aktuelle Finanzierungsrunde wird von den Bestandsinvestoren Balderton Capital und Union Square Ventures angeführt. Zum ersten Mal in seiner Geschichte wird Clue auch die Nutzer:innen-Community einladen, über Crowdcube Investor:innen zu werden. Dieser Schritt bringt die wichtigsten Stakeholder:innen des Unternehmens, die Community, noch näher an den Produktentwicklungsprozess heran. Gleichzeitig erhalten sie die Möglichkeit, am zukünftigen Erfolg des Unternehmens teilzuhaben. Die Community-Investor:innen können sich an der Entwicklung der Clue-App beteiligen und sie durch Funktionsumfragen und Tests sowie in Foren unmittelbar mit dem Clue-Team beeinflussen.

Clue Conceive wird bei Nutzer:innen immer beliebter

11 Millionen Menschen in 190 Ländern verlassen sich jeden Monat auf die Clue-App, um ihren eigenen Menstruationszyklus besser zu verstehen und mehr über ihre reproduktive Gesundheit zu erfahren. Während die grundlegenden Periode-Tracking-Funktionen kostenlos verfügbar sind, bietet das Premium-Abonnement namens “Clue Plus” den Abonnent:innen zusätzliche evidenzbasierte Funktionen und erweiterte Einblicke. Sie haben auch Zugang zu Modi wie Clue Conceive, einem CE-gekennzeichneten Clue-Feature, das Nutzer:innen auf ihrem Weg zur Empfängnis begleitet. Der neue Modus wurde sehr positiv aufgenommen: So stieg die Nutzung in den letzten drei Monaten um über 50 % und macht nun 12 % der zahlenden Clue Plus-Nutzer:innen aus.

Skalierung der digitalen Tools für Frauengesundheit und Familienplanung

Um die wachsende Nachfrage nach nicht-hormonellen Verhütungsmethoden zu bedienen und die Entscheidungsmöglichkeiten bei der Fortpflanzung weltweit grundlegend zu verbessern, konzentriert sich Clue auf die Skalierung seiner digitalen Tools für Frauengesundheit und FamilienplanungAußerdem wird Clue sein Produktportfolio erweitern, um unterversorgte Lebensabschnitte, einschließlich der Menopause, einzubeziehen, und somit eine echte Begleit-App für das Leben zu werden – von der ersten bis zur letzten Periode.

Wesentliche Aufgabe von Clue ist zudem, die Forschungsbemühungen fortzusetzen, um die geschlechtsspezifische Datenlücke zu schließen. Seit dem Start vor zehn Jahren haben die Nutzer:innen über 530 Millionen Zyklen aufgezeichnet. Damit haben sie zu bahnbrechenden Forschungsarbeiten mit sorgfältig ausgewählten Forschungspartner:innen an Universitäten wie Stanford und Oxford beigetragen.

Ein Datensatz mit mehr als 13 Milliarden anonymisierten Datenpunkten unterstützt Studien, beispielsweise die Untersuchung, wie sich die COVID-19-Infektion und Impfstoffe auf den Menstruationszyklus auswirken (sie soll in den kommenden Monaten veröffentlicht werden). Die Erkenntnisse aus diesen Studien werden zum Nutzen der Clue-Community und aller Menschen mit einem Zyklus veröffentlicht.

Bevor das Crowdfunding für die breite Öffentlichkeit geöffnet wird, können sich Clue-Nutzer:innen bereits exklusiv vor der Crowdcube-Community am 18. April 2023 beteiligen. Jeder im Vereinigten Königreich und in der EU kann zu den gleichen Bedingungen wie die institutionellen Investoren von Clue investieren und für 10 oder 100.000 Euro Teilhaber:innen werden.

Titelfoto: Bild von Gerd Altmann auf Pixabay

Quelle PIABO PR GmbH