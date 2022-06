Lilienthal Berlin hat in Zusammenarbeit mit dem Berliner Independent Label Kaffeeform die weltweit erste Uhr aus recyceltem Kaffee entworfen. Nach dem überaus großen Erfolg auf Kickstarter im letzten Herbst ist die innovative Coffee Watch jetzt im Online Shop gelauncht. Mit dem iF Design Award, dem Green Product Award, dem German Design Award und dem Green GOOD DESIGN Award hat die Coffee Watch auch gleich vier renommierte Design und Innovationspreise abgeräumt. Moderner Lifestyle geht eben auch nachhaltig.

Eine Uhr aus Kaffee? Klingt verrückt, wurde aber von den beiden jungen Berliner Unternehmen Lilienthal Berlin und Kaffeeform in die Realität umgesetzt. Aus einer verrückten Idee entstand die weltweit erste Uhr aus recyceltem Kaffee. Mit der Materialexpertise von Kaffeeform und dem richtigen Design Know-how für Uhren konnte eine wirklich einzigartige, nachhaltige und obendrein gut duftende Uhr hergestellt werden: ie Coffee Watch.

Jacques Colman, einer der drei Gründer von Lilienthal Berlin, hatte vor drei Jahren zum ersten Mal einen Kaffeebecher von Kaffeeform in der Hand und fand das Material sehr interessant. „Das Kaffeeform Material fühlte sich robust und solide an, warum daraus nicht ein Uhrengehäuse bauen?“, dachte sich der Gründer und ging mit der Idee auf Julian Lechner, Gründer von Kaffeeform zu.

Drei Jahre und zahlreiche Prototypen später, hielten die beiden das finale Gehäuse der Coffee Watch in der Hand. Hergestellt wird das Gehäuse aus recyceltem Kaffeesatz, der von Berliner Cafés eingesammelt und in sozialen Werkstätten zur Weiterverarbeitung aufbereitet wird. Die innovative Materialkomposition besteht ausschließlich aus natürlichen Komponenten und steht den anderen Uhren von Lilienthal Berlin in nichts nach. Klassisch elegantes Berliner Design und eine hohe Qualität Made in Germany – jetzt nur noch nachhaltiger und mit feinem Kaffeeduft on top!

Vier Designs: Minimalistisch oder Klassisch

Die Coffee Watch ist in vier verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Armbändern aus Bio- Leder, veganem Leder oder Mesh erhältlich. Das Zifferblatt gibt es in Schwarz oder Silber und jeweils mit gedruckten oder gravierten Indizes, minimalistisch oder klassisch. Das abgerundete Gehäuse aus dem innovativen Kaffeeform Material erinnert durch die Form, Farbe und Haptik einerseits an eine Kaffeebohne und andererseits an eine Kaffeetasse und wurde mit einem raffinierten Designelement ausgestattet. Die Krone befindet sich bei der Coffee Watch auf der Rückseite und rundet den harmonischen Kaffeebohnen-Look stilvoll ab. Ausgestattet ist die Coffee Watch mit einem R756 Werk vom Schweizer Hersteller Ronda und hat einen Gehäusedurchmesser von 42,5 mm.

Die Innovation: mehrfach ausgezeichnet

Mit der Coffee Watch hat Lilienthal Berlin die richtigen Impulse gesetzt und konnte gleich vier wichtige Auszeichnungen abräumen. Einen der renommiertesten Designpreise weltweit, den iF Design Award. Er wird vom International Forum Design in Deutschland verliehen und bewertet seit 1953 die innovativsten Produkte der Welt. Der Fokus liegt bei dieser Auszeichnung auf der Verbindung von Ästhetik, Funktionalität, Idee, Form und Wirkung. Und weil Nachhaltigkeit kein Trend ist, sondern die Zukunft, wurde die Coffee Watch mit ihrer innovativen Materialkomposition aus recyceltem Kaffee und einer nachhaltigen Produktion auch mit dem Green Product Award ausgezeichnet.

Der internationale Green Product Award zeichnet seit 2013 besondere Produkte aus, die in Sachen Nachhaltigkeit, Innovation und Design überzeugen. Aber nicht allein die Jury des Green Product Awards konnte überzeugt werden, sondern auch das Publikum. Beim Audience Award 2022 schaffte es die Coffee Watch in die Top10 Liste. Ebenfalls überzeugen konnte das Design der Coffee Watch The Chicago Athenaeum of Architecture and Design, das die weltweit interessantesten nachhaltigsten Designs mit dem Green GOOD DESIGN® Award auszeichnet.

Der GOOD DESIGN Award wurde 1950 von Eero Saarinen und Charles and Ray Eames in Chicago gegründet und ist eines der ältesten und wichtigsten Design Auszeichnungen weltweit. Auch der German Design Award hat das innovative und herausragende Design der Coffee Watch mit dem Designpreis „Special Mention“ vom Rat für Formgebung in

der Kategorie „Excellent Product Design“ ausgezeichnet.

Fans der Coffee Watch tragen damit nicht nur zu einem nachhaltigen Lifestyle dabei, sondern haben auch die Gewissheit, ein echtes und mehrfach prämiertes Design-Objekt zu besitzen.

Ein Statement: Nachhaltiger Lifestyle

Mit der Coffee Watch will Lilienthal Berlin einen neuen Standard in Richtung nachhaltigen Lifestyle in der Uhrenbranche setzen. „Es gibt in vielen Bereichen eine große Tendenz hin zu mehr Nachhaltigkeit. In unserer Branche gehen die Uhren leider manchmal noch etwas nach. Das zu ändern ist unser erklärter Anspruch“, so Jacques Colman.

Die Nachfrage ist da und wurde mit der überaus erfolgreichen Kickstarter-Kampagne im vergangenen Jahr bestätigt. Das ambitionierte Ziel zur Finanzierung wurde schon nach wenigen Tagen ums vierfache übertroffen und die erste Serie konnte produziert werden. Jetzt heißt es, noch mehr Menschen von der Idee zu begeistern. Ausreichend Rohstoff ist vorhanden. Denn allein in Deutschland trinkt jeder durchschnittlich mehr als 164 Liter Kaffee pro Jahr. Genug, um auch bei Uhren, nicht auf einen nachhaltigen Lifestyle verzichten zu müssen.

Die Coffee Watch ist ab sofort unter www.lilienthal.berlin erhältlich. Preis ab 299 Euro.

Lilienthal Lifestyle GmbH