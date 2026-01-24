Samstag, Januar 24, 2026
Dänemarks Armeechef drängt auf aktiven Nato-Auftritt in der Arktis

Kopenhagen (dts Nachrichtenagentur) – Dänemarks Armeechef, General Michael Wiggers, hat von der Nato konkrete Schritte für mehr Sicherheit in der Arktis gefordert. „Wir müssen mit der Nato aktiv in der Arktis auftreten, Operationen durchführen und Übungen abhalten“, sagte Wiggers dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Samstagausgaben). Grönland solle dabei für gemeinsame Übungen genutzt werden.

Der Generalstabschef forderte ein dauerhaftes Engagement. „Die Sicherheit in der Arktis ist keine TV-Show, die nach zwei Stunden vorbei ist“, sagte er. Es sei eine unaufhörliche Anstrengung und ein langfristiges Engagement nötig, um die Arktis vor wachsenden Bedrohungen zu schützen.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Trump-Drohungen stellte der General klar, dass er „zu keinem Zeitpunkt“ Zweifel hinsichtlich der Sicherheit Grönlands und hinsichtlich der Abschreckung von Russland und China gehabt habe. „Die eigentliche Herausforderung ist nicht der Schutz Grönlands, sondern die Überwachung, denn das Land ist riesig.“ Grönland sei etwa sechsmal so groß wie Deutschland.

Dass 1.000 zusätzliche Soldaten aus Europa die Sicherheit Grönlands erhöhen würden, wies Wiggers zurück. „Es geht nicht um bloße Zahlen“, sagte er. „Um zu überwachen, was in der Arktis geschieht, braucht man keine großen Truppen, sondern modernste Technologie, die Daten sammelt und ein Echtzeit-Lagebild liefert“, so Wiggers. „Wir brauchen neue Überwachungsmittel wie Satellitenprogramme und unbemannte Flugzeuge.“


Foto: Dänisches Kriegsschiff in Grönland am 20.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

