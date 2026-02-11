Mittwoch, Februar 11, 2026
"Dawson`s Creek"-Star James Van Der Beek ist tot

Los Angeles (dts Nachrichtenagentur) – Der US-Schauspieler James Van Der Beek ist tot. Er sei am Mittwochmorgen friedlich eingeschlafen, heißt es in einer Mitteilung, die über seinen offiziellen Instagram-Account veröffentlicht wurde.

Van Der Beek, der vor allem für seine Hauptrolle in der Serie „Dawson`s Creek“ bekannt war, wurde 48 Jahre alt. In dem Beitrag hieß es, Van Der Beek habe seine letzten Tage mit Mut, Glauben und Würde verbracht. Die Familie bat um Privatsphäre, während sie um ihren geliebten Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund trauere.

Van Der Beek hatte im November 2024 bekannt gegeben, dass er an Darmkrebs im Stadium 3 leide.

Foto/Quelle: dts

