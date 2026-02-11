Rodel-Duo Wendl/Arlt holt Bronze bei Olympia

Cortina d`Ampezzo (dts Nachrichtenagentur) – Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d`Ampezzo haben die deutschen Rennrodler Tobias Wendl und Tobias Arlt im Doppelsitzer die Bronzemedaille gewonnen. Gold ging an Simon Kainzwaldner und Emanuel Rieder aus Italien und Silber an Thomas Steu und Wolfgang Kindl aus Österreich. Das zweite deutsche Rodel-Doppelsitzer-Duo Toni Eggert und Florian Müller landete auf dem vierten Platz.

Für Wendl und Arlt, die zu den erfolgreichsten deutschen Olympioniken aller Zeiten zählen, sind es wahrscheinlich die letzten Olympischen Spiele. 2014, 2018 sowie 2022 wurden sie jeweils Doppelolympiasieger im Doppelsitzer sowie der Team-Staffel. In Letzterer werden sie wohl auch diesmal wieder um die Medaillen kämpfen.

Foto/Quelle: dts