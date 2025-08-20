Mittwoch, August 20, 2025
spot_img
StartNachrichtenDax bleibt im Minus - Anleger warten auf neue Handelsimpulse
Nachrichten

Dax bleibt im Minus – Anleger warten auf neue Handelsimpulse

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.340 Punkten berechnet, ein Minus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche Börse, die Deutsche Telekom und Henkel, am Ende Brenntag, Airbus und Porsche.

„Die Marktteilnehmer halten sich weiterhin überwiegend an den Seitenlinien auf und warten auf neue Handelsimpulse“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. „In diesem Marktumfeld werden die Quartalszahlen von den US-Einzelhandelskonzernen relativ interessant werden.“ Der Konsum in den USA hatte sich zuletzt stark rückläufig entwickelt und gilt als eine wichtige Säule der US-Wirtschaft.

„Somit geben die Quartalszahlen der US-Konzerne Auskunft über das Konsumklima in den USA“, so Lipkow. „Insgesamt gestaltet sich der Handel in Europa ruhig und abwartend. Größere Kursausreißer sind derzeit eher rar.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1651 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8583 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 66,26 US-Dollar; das waren 47 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.


Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Grüne sehen neuen Klärungsbedarf beim Maut-Debakel
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing