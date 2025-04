Dax bricht zum Handelsstart ein – Börsen-Crash auch in Asien

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Montag mit massiven Kursverlusten in den Handelstag gestartet und ist regelrecht abgestürzt. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 19.285 Punkten berechnet, was einem Minus von 6,6 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Freitag entspricht.

Zwischenzeitlich lag das Minus sogar bei über zehn Prozent. Die größten Abschläge gab es am Morgen bei den Anteilsscheinen von Rheinmetall, Siemens Energy und MTU. Gewinner gab es keine.

Bereits vor Handelsstart hatte es an den Börsen in Asien einen Ausverkauf gegeben. So stürzte etwa der japanische Nikkei-Index um 7,8 Prozent auf 31.137 Punkte ab. Für die Börse Shanghai ging es um 7,3 Prozent nach unten und für den Hang Seng in Hongkong sogar um 12,8 Prozent.

Der Markt-Analyst Andreas Lipkow sagte auch im Hinblick auf die asiatischen Aktienmärkte: „Der Verkaufsdruck hat zum Wochenstart noch einmal massiv zugenommen. Die Aktienmärkte in Asien haben sehr empfindlich auf die protektionistische US-Außenhandelspolitik reagiert.“ Durch die Branchen weg hätten sich die Investoren von Aktien getrennt und seien in den „Risk-Off“ Modus gegangen, so Lipkow.

„Die konjunkturellen Spätfolgen der neuen US-Strafzollpolitik lassen sich derzeit kaum abschätzen. Den Notenbanken sind zudem durch die potenziellen Inflationserscheinungen die Hände gebunden.“

Der Experte sprach von einer „sehr unschönen Situation“ bei der sämtliche Netze und Rettungsseile der Vergangenheit nicht mehr vorhanden sind. „Die Nerven liegen aktuell blank und werden sich zum Wochenstart in einem erneuten Ausverkauf an den europäischen Aktienmärkten darstellen.“



Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts