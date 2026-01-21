Mittwoch, Januar 21, 2026
spot_img
StartNachrichtenDax gibt nach - Aber Trump-Rede sorgt für etwas Entspannung
Nachrichten

Dax gibt nach – Aber Trump-Rede sorgt für etwas Entspannung

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Am Mittwoch hat der Dax nach einer kräftigen Talfahrt seine Verluste gegen Ende hin reduziert, aber dennoch im Minus geschlossen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.561 Punkten berechnet, 0,6 Prozent unter Vortagesschluss.

Einen spürbaren Sprung nach oben gab es am Nachmittag, während US-Präsident Donald Trump gerade seine Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hielt. Zwar erneuerte Trump dabei seinen Anspruch, Grönland kaufen zu wollen, die Drohung für den Fall, dass Dänemark dies ablehnt, wurde aber von einer militärischen Annexion zu einem „we will remember“ herabgestuft.

Der Goldpreis legte trotzdem weiter zu und erklomm ein neues Allzeithoch. Am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.847 US-Dollar gezahlt (+1,7 Prozent) – mehr als jemals zuvor. Das entspricht einem Preis von 133,08 Euro pro Gramm, auch das hat es bisher noch nie gegeben.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas schwächer unterwegs: Ein Euro kostete 1,1709 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8540 Euro zu haben.


Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Umsatz im Mittelstand sinkt
Nächster Artikel
Experten sorgen sich um deutsche Goldreserven in den USA
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing