Mittwoch, September 17, 2025
Dax kaum verändert – Anleger halten vor Zinsentscheid Atem an

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Am Mittwoch hat der Dax sich zurückhaltend gezeigt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.359 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

„Die US-Baubeginne fielen mit einem Rückgang von 8,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat wesentlich niedriger aus, als es die Marktteilnehmer erwartet hatten“, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Damit zeige nun auch das zweite wichtige Standbein der US-Wirtschaft Abschwächungen auf.

„Die US-Notenbank dürfte dies bei der heutigen Zinsentscheidung mit berücksichtigen und dadurch den Effekt am US-Immobilienmarkt etwas abfedern.“ Insgesamt zeigten sich weitere Risse in der Fassade der US-Konjunktur.

„Die Konsumbereitschaft in den USA hatte bereits für vereinzelte Sorgenfalten bei den Investoren gesorgt. Nun wird der heutigen Entscheidung der US-Notenbank und insbesondere die begleitenden Worte des Vorsitzenden Jerome Powell entgegengefiebert“, sagte Lipkow.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1848 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8440 Euro zu haben.

Der Goldpreis ließ leicht nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.686 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 100,03 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 68,05 US-Dollar, das waren 42 Cent oder 0,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.


Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

