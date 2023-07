Dax lässt nach – Neue zwischenzeitliche Bestmarke

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Zum Wochenstart hat der Dax nach einem schwachen Start zum Mittag zugelegt, seine Gewinne zum Abend jedoch wieder eingebüßt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 16.447 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Nachdem der Dax bereits am Freitag ein zwischenzeitliches Rekordhoch erreicht hatte, wurde dieses heute erneut übertroffen: Die Bestmarke liegt nun bei 16.528 Punkten. „Die Inflation scheint besiegt und der Markt erwartet schon in absehbarer Zeit wieder eine schnelle Lockerung der geldpolitischen Bedingungen“, sagte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. „Das bedeutet aber auch, dass die Börse irgendwann in den kommenden Monaten erneut das Thema der Rezession in den Mund nehmen könnte, obwohl derzeit wenig darauf hindeutet. So ist die Börse.“

Die wichtigsten Themen seien nicht das, was gewesen ist, sondern das, was kommen könnte, so Oldenburger. „Trotz aller Euphorie ist es für eine vollständige Entwarnung an der Inflationsfront noch zu früh.“ Die größten Gewinne gab es bei Rheinmetall. Die größten Verluste gab es bei Siemens Energy.



Foto: Frankfurter Börse, über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts