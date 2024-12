Dax schließt vor Weihnachten im Minus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Den vorvorletzten Handelstag im Jahr 2024 hat der Dax im Minus beendet. Zum Xetra-Handelsschluss standen 19.849 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal, das waren 0,2 Prozentpunkte weniger als am Freitag.

Autowerte wurden besonders abgestraft und versammelten sich vereinigt am Ende der Kursliste: Den größten Abschlag gab es mit über zwei Prozent Minus bei Volkswagen, dahinter folgten mit Kursverlusten von etwa einem Prozent und mehr Porsche, Mercedes, Daimler und BMW, nur unterbrochen vom Triebwerkshersteller MTU, der sich unter die stärksten Kursverlierer mischte.

Eine kleine Weihnachtsüberraschung gab es dagegen für Anleger von Covestro und Rheinmetall, beide Titel legten bis kurz vor Handelsende über 1,5 Prozent zu. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0403 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9613 Euro zu haben.

In diesem Jahr machen die deutschen Börsen nur noch zweimal auf: Am Freitag, dem 27. Dezember, und am Montag kommender Woche, dann wird aber nur bis zum Mittag gehandelt.



Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts