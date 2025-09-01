Dax schließt zum Wochenstart über 24.000-Punkte-Marke

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Zum Wochenstart hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.037 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Besonders positiv konnten sich unter anderem die Aktien von Rheinmetall, Sartorius und der Commerzbank entwickeln. Abschläge mussten dagegen die Papiere von Siemens Energy, der Deutschen Börse und von Eon hinnehmen.

„Die abnehmenden Handelsimpulse zum Wochenstart, durch den US-Feiertag, lassen das Handelsvolumen und die Handelsaktivitäten im Dax 40 zunehmend weniger werden“, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. „An der Gewinner- und Verliererverteilung ändert sich ebenfalls nicht viel und daher liegt der Fokus weiter auf den Rüstungs- und Pharmaunternehmen.“

„Es dürfte jedoch bereits in den kommenden Handelstagen etwas volatiler und handelsfreudiger zugehen. Genug Themen gibt es und der Handelsmonat September zeichnete sich in der Vergangenheit als ein sehr volatiler Monat aus“, so Lipkow.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1703 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8545 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.476 US-Dollar gezahlt (+0,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 95,49 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 68,16 US-Dollar, das waren 68 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



