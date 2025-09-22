Montag, September 22, 2025
spot_img
StartNachrichtenDax startet im Minus - neue Index-Zusammensetzung
Nachrichten

Dax startet im Minus – neue Index-Zusammensetzung

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Montag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.485 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag.

Der deutsche Leitindex wird ab heute in neuer Zusammensetzung gehandelt – Gea und Scout24 ersetzen Porsche und Sartorius. Für die Anleger blieben die Auswirkungen der heutigen Auf- und Abstiege aber überschaubar, sagte Thomas Altmann von QC Partners. „Die drei Schwergewichte SAP, Siemens und Deutsche Telekom stehen gemeinsam für 30 Prozent des Dax. Entsprechend werden die etablierten großen Werte auch weiterhin die Bewegungen des Dax dominieren.“

Für die Aufsteiger sei es noch ein weiter Weg im Sinne weiterer Kursgewinne, bis sie den Dax-Verlauf nachhaltiger mitbestimmen können. „Dennoch ist wichtig, dass die Zusammenstellung des Leitindex regelmäßig an das sich stetig verändernde Umfeld angepasst wird.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1747 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8513 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 67,04 US-Dollar; das waren 36 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.


Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Baumobstbetriebe erzielen gute Kirschenernte
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing