Mittwoch, August 13, 2025
spot_img
StartNachrichtenDax startet mit leichtem Plus - Risiken werden ausgeblendet
Nachrichten

Dax startet mit leichtem Plus – Risiken werden ausgeblendet

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 24.205 Punkten berechnet, ein Plus von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste standen Rheinmetall, SAP und Zalando. Am unteren Ende befanden sich Siemens Energy, Porsche und die Commerzbank.

„Beim Dax bleibt das Allzeithoch in Sichtweite“, sagte Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Spannend werde es am Freitag, wenn die aktuell vier größten Absicherungspositionen in Form von Put-Optionen auslaufen. „Werden diese nicht verlängert, verliert der Dax einen weiteren Teil seines Sicherheitsnetzes. Alleine diese Top 4 stehen aktuell für 13 Prozent der gesamten Dax-Absicherung.“

Risiken würden derzeit weitgehend ausgeblendet, so Altmann weiter. Auch steigende Zinsen könnten die Euphorie am Aktienmarkt bislang nicht bremsen. Die Renditen 30-jähriger Bundesanleihen seien gestern auf den höchsten Stand seit 2011 geklettert. „Die unmittelbare Folge davon sind höhere Finanzierungskosten für Unternehmen, die sich direkt auf die Gewinne auswirken.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1709 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8540 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen minimal: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 66,10 US-Dollar; das waren 2 Cent oder 0,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.


Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Politologe sieht akutes Absturzrisiko für SPD
Nächster Artikel
Meldestelle für Antifeminismus verzeichnet für 2024 über 500 Fälle
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing