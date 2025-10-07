So nutzt du ungenutzten Raum ganz einfach! 

Innovatives Aufbewahrungssystem für ungenutzte Deckenflächen

Mehr Stauraum ohne Umbau

DECKENWUNDER schafft neuen Stauraum dort, wo bisher ungenutzte Fläche war – direkt unter der Decke. Das System ermöglicht perfekte Raumnutzung ohne aufwendigen Umbau und ist ideal für Garage, Keller, Dachboden oder Carport.

Die stabilen, verzinkten Stahlschienen tragen staubdichte Aufbewahrungsboxen mit einem Fassungsvermögen von 63 Litern und einer Tragfähigkeit von bis zu 30 Kilogramm pro Box. Ein praktischer Klappdeckel sorgt für sauberes Verstauen, während eine Bohrschablone die Montage erleichtert. Das System ist modular erweiterbar und lässt sich flexibel an unterschiedliche Raumgrößen anpassen – eine clevere Lösung für Ordnung und Übersicht im Alltag.

Die Idee hinter DECKENWUNDER

Wenn Regale überquellen, Keller zur Rumpelkammer werden und in der Garage kein Durchkommen mehr ist, muss eine Lösung her. Genau vor dieser Herausforderung standen die Gründer Georg Pichler und Mario Jacobi. Aus dem eigenen Bedarf heraus entwickelten sie DECKENWUNDER – ein Aufbewahrungssystem, das ungenutzte Deckenflächen in wertvollen Stauraum verwandelt.

Mit robusten Schienen aus verzinktem Stahl und langlebigen, staubdichten Boxen sorgt das System für Ordnung, ohne den Wohnraum einzuschränken. Es ist perfekt geeignet für Dinge, die nicht täglich gebraucht werden – etwa Campingausrüstung, Dekoartikel, Wintersportgeräte oder Haushaltswaren.

Der Auftritt bei „Die Höhle der Löwen“

Mit dieser innovativen Idee traten Pichler und Jacobi in der 18. Staffel der VOX-Gründersendung „Die Höhle der Löwen“ auf und überzeugten Investor Ralf Dümmel sofort vom Potenzial ihres Produkts.

„DECKENWUNDER ist eine clevere Lösung für ein reales Problem. Gerade in Zeiten, in denen Wohnraum knapp und teuer ist, braucht es Innovationen wie diese. Ungenutzter Platz an der Decke wird zum praktischen Stauraum – das ist durchdacht, platzsparend und einfach sinnvoll. Georg und Mario sind zwei leidenschaftliche Gründer, die genau wissen, worauf es im Alltag ankommt.“

— Ralf Dümmel, Investor und Gesellschafter der DS Gruppe

Die Mission der Gründer

Für Georg Pichler und Mario Jacobi ist DECKENWUNDER mehr als ein Produkt – es ist eine Mission für mehr Ordnung, Platz und Lebensqualität.

„Wir haben selbst erlebt, wie schnell Räume überfüllt sein können und wie ungenutzt der Platz an der Decke bleibt. Mit DECKENWUNDER wollten wir eine Lösung schaffen, die in jedem Zuhause für mehr Ordnung, Raum und Freiheit sorgt – und das ohne großen Aufwand.“

— Georg Pichler und Mario Jacobi, Gründer von Deckenwunder

Verfügbarkeit und Preis

DECKENWUNDER ist ab sofort online unter

👉 www.deckenwunder.com

ab 35 Euro erhältlich.

Bild Deckenwunder Ralf Dümmel (m.)Mario Jacobi (l.)Georg Pichler (r.)Credit RTL BERND-MICHAEL MAURER

Quelle JD TRADE GmbH / DS Unternehmensgruppe