LITTLE BIKER – Zwei Väter revolutionieren das Fahrradfahren lernen bei Die Höhle der Löwen

little Biker – Die Fahrradlernweste aus „Die Höhle der Löwen“

Mehr Sicherheit beim Fahrradfahren

little Biker ist eine Fahrradlernweste mit integriertem Haltegriff für mehr Sicherheit beim Fahrradfahren. Sie fördert das Gleichgewicht und die Selbstständigkeit ganz ohne Stützräder. Dank Größenverstellung hat sie eine universelle Passform, wächst mit und passt über T-Shirts, Pullover oder Jacken.

Praktisch im Familienalltag

Die Weste ist schnell angezogen, leicht verstellbar und somit ideal für den stressigen Familienalltag. Sie ist ganzjährig einsetzbar, ob im Frühjahr, Sommer, Herbst oder im Winter über der Jacke.

Vielseitig einsetzbar

Neben dem Fahrradfahren kann little Biker auch beim Inlineskaten, Skateboarden, Eislaufen oder Skifahren genutzt werden. Geeignet ist sie für Kleinkinder und Kinder bis 8 Jahren, flexibel, langlebig und robust.

Von Eltern für Eltern entwickelt

Die Gründer Jan Hass und Steffen Gross haben das Produkt aus der Praxis heraus entwickelt. Hochwertige, langlebige Materialien und ein durchdachtes Design sorgen für Sicherheit, Komfort und Liebe zum Detail.

Familienalltag trifft Innovation

In vielen Familien mit kleinen Kindern ist das Fahrradfahren ein großer Meilenstein, ein bedeutender Entwicklungsschritt und zugleich ein emotionaler Moment. Für Eltern kann er jedoch zur Herausforderung werden: Wie unterstützt man sein Kind richtig, ohne es zu überfordern oder selbst den Rücken zu belasten? Genau hier setzt little Biker an.

Die Fahrradlernweste ermöglicht es Eltern, ihre Kinder sicher und kontrolliert auf dem Weg zu den ersten eigenen Fahrversuchen zu begleiten. Der ergonomische Haltegriff auf der Rückseite erlaubt ein sanftes Eingreifen ohne Stützräder. Das unterstützt ein schnelleres und selbstständigeres Lernen und stärkt gleichzeitig das Vertrauen zwischen Eltern und Kind.

Der Auftritt bei „Die Höhle der Löwen“

In der 18. Staffel der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ überzeugten die Gründer mit ihrem Konzept. Funktionalität, kindgerechtes Design und praktische Anwendung sorgten für Begeisterung. Auch Investor Ralf Dümmel war sofort überzeugt.

Die Idee hinter little Biker

Als ihre eigenen Kinder Radfahren lernten, merkten die Gründer schnell, dass es an modernen, sicheren und flexiblen Lernhilfen mangelte. Aus diesem Alltagsbedürfnis entstand die Idee für little Biker, ein Produkt, das Eltern entlastet und Kindern hilft, Vertrauen und Selbstständigkeit aufzubauen.

Stimmen von Gründern und Investor

Jan Hass und Steffen Gross, Gründer von little Biker:

„Wir sind selbst Väter und wissen, wie nervenaufreibend es sein kann, Fahrradfahren zu lernen. Mit little Biker haben unsere eigenen Kinder schnell und sicher das Fahrradfahren gelernt. Unser Motto: Von Eltern für Eltern und für mutige kleine Biker.“

Ralf Dümmel, Investor und Gesellschafter der DS Gruppe:

„little Biker hat mich sofort begeistert, weil es ein echtes Problem vieler Eltern löst. Es ist sicher, durchdacht und mit so viel Liebe zum Detail entwickelt – man spürt, dass hier Eltern für Eltern etwas geschaffen haben. Die Weste ist nicht nur praktisch, sondern auch emotional, weil sie Eltern und Kindern mehr Vertrauen und Nähe schenkt. Für mich ein Herzensprodukt mit großem Potenzial.“

Verfügbarkeit und Preis

little Biker ist ab sofort online unter www.little-biker.de für 47,90 Euro sowie im Handel erhältlich.

Bild LittleBiker Jan Hass (l.) Ralf Dümmel (m.) Steffen Gross (r.) Credit RTL BERND-MICHAEL MAURER

Quelle HASGRO GmbH/ DS Unternehmensgruppe