Neuer CFO: Die etepetete GmbH erweitert mit Dennis Schilawa die Geschäftsführung

Dennis Schilawa hat im Dezember 2022 als neuer Chief Financial Officer (CFO) die Verantwortung für den Bereich Finanzen bei dem auf Abo-Boxen von gerettetem Bio-Obst- und Gemüse spezialisierten Unternehmen etepetete GmbH (www.etepetete-bio.de) übernommen. In der neu geschaffenen Position zeichnet sich der 42-Jährige ab sofort für den Finanzbereich inklusive Buchhaltung und Controlling verantwortlich.

„In der aktuell wirtschaftlich herausfordernden Zeit ist uns die Sicherung der finanziellen Grundlage unseres Unternehmens besonders wichtig. Daher freue ich mich auf die neue Herausforderung und die Möglichkeit der Prozessoptimierung in einem so Impact-starkem Unternehmen wie etepetete“, so Schilawa zu seinem Eintritt in das Münchner Unternehmen. „Mit Dennis Schilawa haben wir einen Finanzexperten gefunden, der über umfangreiche, fundierte Finanzkenntnisse verfügt, um den Wachstumskurs von uns im immer relevanter werdenden Bereich der Lebensmittelrettung fortzuführen und weiter zu beschleunigen“, so Gründer Christopher Hallhuber.

Erfahrungen sammelte der studierte Betriebswirt in den letzten zehn Jahren bei Kickz.com, wo er zuletzt die Position des Finance Director innehatte.

Gemeinsam mit dem über 100-köpfigen Team wird Schilawa nun die bestehenden Prozesse im Finanzbereich neu aufsetzen und damit die Effizienz von etepetete steigern. Neben dem im November 2021 zum Unternehmen gestoßenen CMO Heiko Eckert erweitert Dennis Schilawa künftig die geschäftsführende Ebene von etepetete, die durch die beiden Gründer Christopher Hallhuber und Georg Lindermair komplettiert wird. In enger Zusammenarbeit sollen der Erfolg und das Wachstum des auf Nachhaltigkeit und Klimaneutralität bedachten Unternehmens etepetete gefördert werden. Das Münchner Unternehmen verschickt im Durchschnitt 20.000 Bio-Obst- und Gemüse-Boxen allein in Deutschland; zu Hochzeiten sind es sogar 100.000 pro Monat.

Bild B.U.: Dennis Schilawa, CFO @etepetete GmbH

Quelle ease PR