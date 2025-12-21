Denttabs setzt auf Community-Zukunft per Aktie

Denttabs stabilisiert sich und öffnet sich für Mitbestimmung

Axel Kaiser, Gründer und CEO von Denttabs, stellte im Oktober 2025 einen Insolvenzantrag und berichtete darüber auf LinkedIn. Wegbegleiter und Kunden riefen erfolgreich zur Rettung des Unternehmens auf. Eine Unternehmensbeteiligung der viversus gemeinnützigen Aktiengesellschaft erlaubt es nun, den Antrag zurückzuziehen. Seit dem 15. Dezember können Unterstützer die Zukunft des Unternehmens zudem langfristig mit gemeinnützigen Denttabs Aktien sichern.

Community Engagement als Signal für Investoren

Die LinkedIn Community hat mit ihrem Engagement Relevanz signalisiert – auch für Investoren. Der Einstieg der viversus gAG trägt den Gemeinschaftsgedanken weiter hin zu Kapitalbeteiligung, unternehmerischer Verantwortung und echter Mitbestimmung einer Community. Dieses Modell der Demokratisierung ist im FMCG Sektor bislang einzigartig, da dort meist stark zentralisierte Eigentums und Entscheidungsstrukturen vorherrschen.

Beteiligungsmodell unter dem Dach der viversus gAG

Die gemeinnützige viversus gAG übernimmt 50 Prozent der Unternehmensanteile der Denttabs GmbH. Axel Kaiser und Mario Bergmann, Gründer und Vorstand der viversus gAG, verantworten die Geschäftsführung künftig gemeinsam. Interessierte können über die viversus gAG Denttabs Aktien zeichnen. Der Preis von je 50 Euro stärkt die Eigenkapitalbasis von Denttabs. Insgesamt gibt die viversus gAG 10.000 Aktien im Gesamtwert von 500.000 Euro aus.

Die Rendite Innovation Gemeinschaft Impact

Alle Aktionäre erhalten Mitbestimmungsrechte bei unternehmerischen Entscheidungen, etwa zu Produktvarianten, Verpackungslösungen, Kooperationen und Wirkungsprioritäten. Die Rendite ist bewusst neu definiert als Impact durch Innovation und Gemeinschaft. Sie zeigt sich in positiver gesundheitlicher, gesellschaftlicher und ökologischer Wirkung.

Denttabs Zahnputztabs gelten als Innovation, die Zeit, Aufklärung und Reichweite benötigt, um Menschen zu einer veränderten Zahnpflege Routine zu bewegen.

„Finanzielle Rendite darf für uns nie die Richtschnur sein. Bei Denttabs geht es von Anfang an um mehr als ein Produkt: um Wissen über Zahnpflege, das in die Welt muss. Die Community Beteiligung gibt uns Zeit – Zeit, in der wir Bekanntheit und Vertrauen in Zahnputztabs aufbauen und wachsen können. Unsere Unterstützerinnen und Unterstützer sind dabei unsere wichtigsten Verbündeten“, erklärt Axel Kaiser.

Wirtschaften für das Gemeinwohl

Bei den Denttabs Aktien handelt es sich um vinkulierte Vorzugs Namensaktien. Kauf und Verkauf sind nur mit Genehmigung der Aktiengesellschaft möglich. Die Rechtsform der viversus gAG bindet das wirtschaftliche Handeln an gemeinnützige Zwecke und schließt Spekulation sowie Gewinnausschüttungen aus. Gewinne fließen vollständig in Projekte für Kinder, Bildung, Prävention, Nachhaltigkeit und Zukunft.

Zusammen mit Axel Kaiser verfolgt viversus Gründer Mario Bergmann ein neues, übertragbares Modell für wirkungsorientierte Unternehmensentwicklung. „Wir wollen eine Wirtschaft, in der Innovation zählt und Erfolg allen nützt – eine Wirtschaft, in der Unternehmer Geld verdienen, um Verantwortung zu tragen. Und wir wollen, dass Communities über die Zukunft von Produkten entscheiden. Mit der Community Aktie schaffen wir eine Struktur, in der Mitbestimmung nicht symbolisch bleibt, sondern systematisch wirksam wird.“

Quelle Bild und Text: Denttabs innovative Zahnpflegegesellschaft mbH