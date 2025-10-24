Deutschland stuft Reisewarnung für Norden Israels etwas herab

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Deutschland hat seine Reisewarnung für den Norden Israels trotz anhaltender Gewalt etwas herabgestuft.

Wurde bislang vor Reisen in den Bereich nördlich der Straße 85 und deren Verlängerung „gewarnt“, wird nun nur noch „dringend abgeraten“. Das sei eine „Herunterstufung“, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur.

Hintergrund sei, dass die im November 2024 zwischen Israel und Libanon geschlossene Waffenruhe „bisher weitgehend“ eingehalten werde. Allerdings flog Israel selbst am Donnerstag wieder Luftangriffe im Süden und im Osten des Libanons, dabei wurden örtlichen Behörden zufolge vier Menschen getötet.



