Samstag, August 16, 2025
spot_img
StartNachrichtenDFB-Pokal: Arminia siegt gegen Werder
Nachrichten

DFB-Pokal: Arminia siegt gegen Werder

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Bielefeld (dts Nachrichtenagentur) – Arminia Bielefeld hat in der ersten Runde des DFB-Pokals Bundesligist Werder Bremen mit 1:0 besiegt. Das entscheidende Tor erzielte Isaiah Young in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Vor den Zuschauern in der Schüco-Arena lieferten sich beide Teams von Beginn an ein intensives Duell, in dem Bremen in der ersten Halbzeit die besseren Chancen besaß. Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie: In der 54. Minute musste Leonardo Bittencourt nach einer Gelb-Roten Karte vorzeitig vom Platz, wodurch Bielefeld in Überzahl agierte. Die Ostwestfalen erhöhten daraufhin den Druck, ließen jedoch lange Zeit mehrere Gelegenheiten ungenutzt.

Als sich bereits alles auf eine Verlängerung einstellte, nutzte Young in der dritten Minute der Nachspielzeit eine Unachtsamkeit in der Bremer Defensive und traf aus kurzer Distanz zum umjubelten Siegtreffer. Bielefeld zieht damit in die zweite Pokalrunde ein.


Foto: Leonardo Bittencourt (SV Werder Bremen) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
US-Börsen uneinheitlich – Nasdaq schwächer
Nächster Artikel
DIHK dämpft Erwartungen an Industriestrompreis
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing