Sonntag, November 2, 2025
DFB-Pokal: Dortmund empfängt im Achtelfinale Leverkusen
DFB-Pokal: Dortmund empfängt im Achtelfinale Leverkusen

Dortmund (dts Nachrichtenagentur) – Borussia Dortmund empfängt im Achtelfinale des DFB-Pokals Bayer Leverkusen.

Das ergab am Sonntagabend die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit dem DFB-Vizepräsidenten Peter Frymuth als Ziehungsleiter und Segelsportler Felix van den Hövel als „Losfee“.

Beide Mannschaften mussten in der zweiten Pokalrunde zuletzt Überstunden machen. Leverkusen setzte sich erst in der Verlängerung beim Zweitligisten Paderborn durch. Der BVB musste in Frankfurt sogar ins Elfmeterschießen.

Daneben kommt es im Achtelfinale zu einem Nordduell zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel im Volksparkstadion. Der FC Bayern München muss derweil in Köpenick bei Union Berlin antreten. Für Titelverteidiger VfB Stuttgart geht es nach Bochum zum VfL.

Die weiteren Begegnungen des Achtelfinales, das am 2. und 3. Dezember ausgetragen werden soll: Hertha BSC – 1. FC Kaiserslautern, SC Freiburg – SV Darmstadt 98, Borussia Mönchengladbach – FC St. Pauli und RB Leipzig – 1. FC Magdeburg.


Foto: Borussia Dortmund im DFB-Pokal am 28.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

CDA-Chef nimmt neue CDU-Gruppe "Compass Mitte" in Schutz
