DFB-Pokal: Köln dreht Spiel gegen Regensburg in letzter Minute

Regensburg (dts Nachrichtenagentur) – In der 1. Runde des DFB-Pokals hat Drittligist Jahn Regensburg in buchstäblich letzter Minute den sicher geglaubten Sieg gegen den 1. FC Köln aus der Hand gegeben. Der Bundesliga-Aufsteiger lag bis zur sechsten Minute der Nachspielzeit zurück, konnte das Spiel dann aber mit einem Doppelpack noch in der regulären Spielzeit mit 2:1 für sich entscheiden.

Das Tor für die Hausherren erzielte Benedikt Bauer in der 66. Minute, als er sich mit einer Körpertäuschung Platz verschaffte und den Ball aus der Distanz ins lange Eck schoss. Der 1. FC Köln hatte zwar mehr Ballbesitz, konnte jedoch zunächst keine entscheidenden Torchancen kreieren.

Bereits in der ersten Halbzeit dominierten die Kölner das Spielgeschehen, ohne jedoch gefährlich vor das Tor der Regensburger zu kommen. Die Jahnelf verteidigte kompakt und setzte auf Konter. Die beste Chance der ersten Halbzeit hatte der Regensburger Hermes, dessen Schuss jedoch von Zieler pariert wurde. Zur Halbzeit stand es 0:0.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Regensburg den Druck und kam zu mehreren guten Möglichkeiten. Nach dem Führungstreffer von Bauer versuchte Köln, den Ausgleich zu erzielen, scheiterte jedoch immer wieder an der gut organisierten Abwehr der Regensburger. Erst in der Nachspielzeit waren es dann Eric Martel und Isak Johannesson, die die Gäste erlösten.

Die weiteren Ergebnisse vom Sonntagnachmittag: Blau-Weiß Lohne – SpVgg Greuther Fürth 0:2, ZFC Meuselwitz – Karlsruher SC 0:5, RSV Eintracht 1949 – 1. FC Kaiserslautern 0:7, Atlas Delmenhorst – Borussia Mönchengladbach 2:3.

Die Partie 1. FC Lok Leipzig gegen den FC Schalke 04 ging beim Stand von 0:0 in die Verlängerung.



Foto: Fußbälle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts