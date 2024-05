DIE ZENO GROUP VERSTÄRKT IHR ENGAGEMENT IN EUROPA MIT ERNENNUNG VON SARAH OGDEN ALS CHIEF CLIENT OFFICER

Zeno Group ernennt Sarah Ogden zur Chief Client Officer Europe. In der neu geschaffenen Position verantwortet Ogden die Bereiche Client Excellence und Client Impact und ist somit in der gesamten Region für die Vertiefung und den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen sowie für die Schaffung neuer Geschäftsmöglichkeiten verantwortlich.

Ogden wird ihre umfassende Erfahrung im Bereich Corporate Affairs nutzen, um Zenos Expertise im Bereich des Reputationsmanagements voranzutreiben, einschließlich C-Suite-Kommunikation, Mitarbeiterengagement, Issues Management, Nachhaltigkeit und Purpose. Darüber hinaus befasst sich Ogden zukünftig mit der Rolle von Innovationen, neuen Produkten und Plattformen, um die messbaren Auswirkungen strategischer Kommunikation auf Geschäftsergebnisse zu untersuchen.

Ogden wird eng mit Zenos etabliertem europäischen Führungsteam zusammenarbeiten, bestehend aus Jo Patterson, Managing Director von Zeno London, Cendrine Seror, Managing Director von Zeno France in Paris, und Sarah Jüttner, Managing Director von Zeno Germany mit Standort in Düsseldorf. Sie wird zudem im kontinuierlichen Austauschen mit den regionalen und globalen Zeno Sector- und Practice Leads stehen.

Ogden fungierte in den letzten drei Jahren als Managing Director des TEAM LEWIS London HQ, wo sie ein beeindruckendes internationales Portfolio mit Kunden aus den Bereichen Corporate, Technology und Consumer Brands aufbaute. Zuvor war Ogden Head of Corporate Brand bei Zeno London.

Im Laufe ihrer mehr als 20-jährigen Karriere hat sie unter anderem Agenturen auf ihrem Wachstumsweg begleitet – sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Übernahmen – sowie die Einführung und Integration neuer Dienstleistungsangebote verantwortet.

„Sarahs Rückkehr kommt zu einem äußerst interessanten und entscheidenden Zeitpunkt für das wachsende Portfolio multinationaler und lokaler Kunden von Zeno in Europa. Die neu geschaffene Position zeigt sehr deutlich, wo unsere Priorität liegt: unsere Kunden bestmöglich zu verstehen und sie zu begleiten – hier und jetzt, als auch in der Zukunft, mit einem offenen Blick auf relevante Entwicklungen und wie wir mit diesen umgehen. Wir haben große Ambitionen für Europa und Sarahs gebündelte Expertise aus Unternehmergeist, kühnem Denken und kultureller Sensibilität ist genau das, was wir jetzt und perspektivisch brauchen“, so Barby K. Siegel, CEO der Zeno Group.

„Authentisches und nahbares Storytelling ist heutzutage für Marken, die Grenzen und Gemeinschaften überwinden wollen, essenziell. Ich freue mich sehr in meiner neuen Rolle, eng mit meinen Zeno Kolleg:innen zusammenzuarbeiten, um unsere Skills schnell und effizient auszubauen und so anzupassen, dass wir auf regionaler Ebene noch erfolgreicher sind. Bei Zeno sind unsere Werte von maßgeblicher Bedeutung, denn wir handeln tagtäglich nach ihnen. Unabhängig von den Herausforderungen des Marktes, bedeutet dies eine Unternehmenskultur zu leben, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht und Mitarbeitende die beste Version ihrer selbst sein können, was wiederum einen positiven Effekt auf unsere Kundenbeziehungen hat. Entscheidendes Kriterium für den Wechsel zu Zeno sind die authentisch gelebten Werte, die Zeno als einzige globale Powerhouse-Agentur maßgeblich in ihr Handeln und Miteinander integriert”, erklärt Sarah Ogden.

Des Weiteren übernimmt Rebecca Wagstaffe die Rolle als Head of Business Development and Integration für Europa. Wagstaffe konzentriert sich auf die Stärkung der Region durch die Integration von Mitarbeitenden, Skills und Fachgebieten sowie die Entwicklung neuer Initiativen und Partnerschaften.

Bild:ZenoGroup BarbyK.Siegel SarahOgden

Quelle:Zeno Germany