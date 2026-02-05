Donnerstag, Februar 5, 2026
Dienstleistungssektor macht etwas weniger Umsatz

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) – Der Dienstleistungssektor in Deutschland hat im November 2025 kalender- und saisonbereinigt real 0,4 Prozent und nominal 0,3 Prozent weniger Umsatz erwirtschaftet als im Oktober 2025. Verglichen mit dem Vorjahresmonat November 2024 verzeichnete der Umsatz einen Anstieg von real 0,6 Prozent und nominal von 2,5 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Donnerstag mit.

Den größten realen Umsatzrückgang im November 2025 gegenüber dem Vormonat verzeichneten die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) mit einem Rückgang von 1,4 Prozent, gefolgt vom Grundstücks- und Wohnungswesen mit einem Minus von 1,3 Prozent. In den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen sowie im Bereich Verkehr und Lagerei waren die Umsätze mit einem Minus von 0,4 Prozent beziehungsweise 0,1 Prozent leicht rückläufig. Im Gegensatz hierzu stiegen die Umsätze im Bereich Information und Kommunikation um 0,1 Prozent.


Foto: Lkw (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

