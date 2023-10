Drei Jugendliche nach Tötungsdelikt festgenommen

Horn-Bad Meinberg (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem Fund einer Leiche in Horn-Bad Meinberg in Nordrhein-Westfalen sind drei Jugendliche durch die Polizei festgenommen worden. Das teilte die Polizei Bielefeld am Freitag mit.

Die drei stehen im Verdacht, den mutmaßlich obdachlosen Mann mit Fäusten und Messerstichen getötet zu haben. Der 14-Jährige und zwei 15-Jährige wurden bereits dem Haftrichter vorgeführt. Einer der Festgenommenen soll die Tat gefilmt haben. Die Leiche war bereits am Donnerstag gefunden worden, die Identität des Mannes konnte mittlerweile geklärt werden.

Nachdem ein Zeuge das Video, welches offenbar in sozialen Netzwerken geteilt wurde, gesehen hatte und einen der Täter identifizieren konnte, wendete er sich an die Polizei. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags.



Foto: Polizeiabsperrung (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts