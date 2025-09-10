Mittwoch, September 10, 2025
spot_img
StartNachrichtenEmpörung bei Grünen und Linken über Drohnen-Vorfall in Polen
Nachrichten

Empörung bei Grünen und Linken über Drohnen-Vorfall in Polen

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Sara Nanni, verurteilt das Eindringen russischer Drohnen in Polen als einen „ungeheuerlichen Vorgang“. Es brauche eine klare abgestimmte diplomatische Reaktion aller Nato- und EU-Staaten auf dieses Vorgehen, sagte Nanni zu „T-Online“ am Mittwoch.

„Russland testet das Bündnis und unsere Reaktion“, erklärte sie. So kurz vor der großen russischen Übung in Belarus könne das nur als Drohgebärde verstanden werden. „Das ist inakzeptabel.“

Lea Reisner, Sprecherin für Internationale Beziehungen der Linksfraktion im Bundestag, sieht einen „gefährlichen Bruch des Völkerrechts“ und fordert restlose Aufklärung. „Dieser Vorfall darf keine Spirale der Eskalation lostreten“, so Reisner zu T-Online. Europa müsse sich aus der Abhängigkeit von US-Präsident Donald Trump befreien und „gemeinsam mit Partnern aus dem Globalen Süden eigene diplomatische Initiativen für einen Waffenstillstand und Verhandlungen ergreifen“, forderte sie.


Foto: Sara Nanni (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Pistorius unterstützt Polens Vorgehen nach Drohnenvorfall
Nächster Artikel
Katar will nach Angriff juristisch gegen Israel vorgehen
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing