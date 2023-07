Endlose Weiten für einen unbeschwerten Sommer

Die Natur beschenkt uns reichlich mit ihrer Schönheit, mit ihrer Ruhe und ihrer wohltuenden Kraft. Klare Bergluft, schöne Wanderwege und imposante Berggipfel, vielseitige Biketouren und gemütliche Stunden auf Almen und Hütten lassen die Vitalität sprießen und das Gemüt aufblühen. Die Gastgeberfamilie Erlebach hat sich für ihr Hotel Waldfriede**** den Logenplatz im Zillertal ausgesucht. Inmitten von Wiesen und Wäldern verwöhnt sie ihre Gäste mit Panorama-Wellness, einer Feinschmeckerküche und einer belebenden Mischung aus Aktivurlaub und traumhafter Entspannung. Endlose Weiten genießt man auf der Panoramaterrasse. Immer freitags findet das Grillen über den Dächern von Fügen statt. Up to date: E-Tankstelle direkt beim Hotel.

Natur zum Durchatmen

Saftige Bergwiesen, grüne Wälder, atemberaubende Gipfelblicke und glasklare Bäche prägen die Landschaft rund um das Hotel Waldfriede. Da hält es keinen Wanderer und keinen Biker – sie starten beim Hotel hinaus in die Natur, um die Schönheit dieser einzigartigen Region zu entdecken. Auf unzähligen Wanderwegen und Bikestrecken in allen Schwierigkeitsgraden sind die Sommersportler unterwegs. 1.200 Kilometer Bikerouten lassen vom gemütlichen Familienradler bis hin zum Profibiker alle Radfahrerherzen höherschlagen. E-Bikes können in den benachbarten Sportgeschäften ausgeliehen werden. Das Wanderwegenetz umfasst 1.400 Kilometer und 150 urige Hütten und Jausenstationen säumen die Wege der Bergaktiven.

Mit den neun Zillertaler Sommerbergbahnen geht es bequem hinauf in aussichtsreiche Höhen. Das Hotel Waldfriede liegt praktisch direkt an der Spieljochbahn. Nur drei Kilometer vom Hotel entfernt genießen die Golfer am Golfplatz Uderns ihr Spiel vor einem beeindruckenden Bergpanorama. Der 18-Loch-Meisterschaftsplatz ist ein Highlight unter den österreichischen Golfplätzen. Neben modernsten Unterrichtseinrichtungen bietet die Golfschule mit professionellen Lehrern für Anfänger sowie für Profis Golfunterricht auf höchstem Niveau. Das Hotel Waldfriede ist ein Partnerhotel des GC-Zillertal/Uderns. Gäste erhalten ermäßigte Kurspreise und haben weitere Vorteile. Die Zillertal Aktivcard ist der ideale Begleiter für alle, die das Zillertal von vorne bis hinten genießen möchten. Sie ist Ticket für Bergbahn, Bahn und Bus sowie Eintritts- und Ermäßigungskarte zu vielen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen des Zillertals.

Entspannen und nichts tun

… auch das darf mal sein. In einer schönen Panorama-Wellnessoase kommen Gäste des Hotel Waldfriede zur Ruhe. Die Kräuter-Zirben-Sauna, die finnische Sauna, die Infrarotkabine und das Dampfbad entfalten ihre gesundheitsfördernde Wirkung. Bei einer wohltuenden Massage lassen sich Gäste im Hotel Waldfriede von Kopf bis Fuß verwöhnen.

Bildquelle Hotel Waldfriede

Quelle mk Salzburg