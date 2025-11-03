Montag, November 3, 2025
EU will Klimaziele durch Anrechnung von Krediten aufweichen

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – Nur wenige Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz in Belem lockert die EU ihr Klimaziel für 2040. Offiziell bleibt es zwar bei 90 Prozent Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2040 im Vergleich zu 1990. Das Ziel soll jedoch durch die Anrechnung internationaler Kredite erheblich gelockert werden.

Das geht aus einem Entwurf hervor, über den das „Handelsblatt“ (Dienstagsausgabe) berichtet und dem die Mitgliedstaaten am Dienstag zustimmen wollen. Mehrere große EU-Länder wie Frankreich, Italien und Polen wollen am Dienstag durchsetzen, dass diese Möglichkeit auf fünf Prozentpunkte ausgeweitet wird. Auch Deutschland könnte sich ihnen anschließen. Somit müsste die EU ihre eigenen Emissionen nur um 85 statt 90 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 verringern. Bisher hat die EU ihre Emissionen um circa 37 bis 40 Prozent gesenkt.

Das Ziel ist auch deshalb wichtig, weil sich daraus die europäischen Verpflichtungen bei den Vereinten Nationen ergeben. International werden neue Emissionsziele für das Jahr 2035 angestrebt. Aus dem europäischen Klimaziel für 2040 dürfte sich eine internationale Verpflichtung zu einer Emissionsreduktion von 72,5 Prozent bis 2035 ergeben. Mit diesem Ziel wird die EU zur Weltklimakonferenz nach Brasilien reisen.


Foto: EU-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Entlastungskabinett soll Fachkräfteeinwanderung erleichtern
