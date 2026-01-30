Freitag, Januar 30, 2026
StartNachrichtenEuropa League: Stuttgart trifft in Play-offs auf Celtic
Europa League: Stuttgart trifft in Play-offs auf Celtic

Nyon (dts Nachrichtenagentur) – Der VfB Stuttgart trifft in den Play-offs der Europa League auf Celtic Glasgow. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Damit reisen die Schwaben zunächst am 19. Februar in den stimmungsvollen Celtic Park. Das Rückspiel im heimischen Neckarstadion findet dann genau eine Woche später statt. Der weitere deutsche Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg darf sich unterdessen noch etwas schonen. Die Breisgauer haben sich direkt für das Achtelfinale qualifiziert.

Die weiteren Paarungen der Play-offs: OSC Lille – Roter Stern Belgrad, Dinamo Zagreb – KRC Genk, Brann Bergen – FC Bologna, PAOK – Celta Vigo, Ludogorez Rasgrad – Ferencvaros Budapest, Fenerbahce Istanbul – Nottingham Forest und Panathinaikos Athen – Viktoria Pilsen.


Foto: Fans des VfB Stuttgart (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

