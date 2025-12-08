Montag, Dezember 8, 2025
spot_img
StartNachrichtenEuropäer und Selenskyj demonstrieren Geschlossenheit
Nachrichten

Europäer und Selenskyj demonstrieren Geschlossenheit

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

London (dts Nachrichtenagentur) – Angesichts des zunehmenden Drucks der USA bekräftigen die Europäer ihre Unterstützung der Ukraine. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der britische Premierminister Keir Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron betonten am Montag in London bei einem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj den anhaltenden Rückhalt für Kiew.

Starmer bezeichnete die derzeit laufenden Verhandlungen dabei als „entscheidende Phase der Friedensbemühungen“, während Selenskyj die Notwendigkeit der „Einheit zwischen Europa, der Ukraine und den USA“ hervorhob. Macron verwies unterdessen darauf, dass die russische Wirtschaft beginne, unter dem Krieg zu leiden, insbesondere nach den jüngsten Sanktionen.

Merz sagte derweil, dass er „skeptisch gegenüber einigen Details in den Dokumenten aus den USA“ zu den Friedensverhandlungen sei, aktuell aber ein entscheidender Moment sein könne. „Daher versuchen wir, unsere Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen.“ Das Schicksal der Ukraine sei das Schicksal Europas, so Merz.


Foto: Wolodymyr Selenskyj (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Linnemann hält Renten-Vorschlag von Bas für diskussionswürdig
Nächster Artikel
Paramount will Netflix bei Warner-Übernahme überbieten
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing