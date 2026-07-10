LONDON / MÜNCHEN – 8. Juli 2026 – Payhawk, die KI-native Plattform für Ausgabenmanagement, hat die Marke von 100 Millionen US-Dollar ARR (jährlich wiederkehrender Umsatz) überschritten und damit den Centaur-Status erreicht. Das Unternehmen reiht sich damit in den Kreis von weltweit rund 250 privaten Softwareunternehmen ein, die diesen Meilenstein erreicht haben – eine Gruppe, die laut Schätzungen von Bessemer Venture Partners etwa siebenmal seltener ist als die der Unicorns.

In den vergangenen 24 Monaten hat Payhawk sowohl seine Produkte als auch seine internen Abläufe konsequent auf autonome KI-Agenten ausgerichtet. Dadurch hat sich das Wachstum deutlich beschleunigt. Das Erreichen von 100 Millionen US-Dollar ARR ist nicht nur ein Beleg für die Leistungsfähigkeit der Software, sondern auch dafür, wie ein KI-natives Unternehmen erfolgreich geführt werden kann.

„Als wir Payhawk 2018 gründeten, wollten wir die Art und Weise revolutionieren, wie Unternehmen Geld ausgeben. Wir sahen darin ein Marktpotenzial von 1 Milliarde US-Dollar – heute sind wir überzeugt, dass sich daraus eine Chance von über 1 Billion US-Dollar entwickelt hat. Für das vierte Quartal dieses Jahres erwarten wir, dass jede 500. Zahlung mit einer Firmenkarte in Europa über eine Payhawk-Karte abgewickelt wird. Zudem sind wir längst über reine Firmenkarten hinausgewachsen und decken heute auch Lieferantenzahlungen, Kreditorenbuchhaltung, Reisebuchungen sowie die Vereinfachung des gesamten Procure-to-Pay-Prozesses ab. Das Erreichen von 100 Millionen US-Dollar ARR beweist, dass sich in Europa eine kategorieprägende, KI-native Finanzplattform aufbauen und von hier aus weltweit skalieren lässt“, erklärt Hristo Borisov, Mitgründer und CEO von Payhawk.

KI-native Unternehmensstrategie treibt Wachstum

Diese Erfolgsbilanz ist das Ergebnis einer umfassenden KI-nativen Neuausrichtung des gesamten Unternehmens. Der ARR (Annual Recurring Revenue) pro Vollzeitmitarbeiter (FTE) ist im Jahresvergleich um 75 Prozent auf rund 238.000 US-Dollar gestiegen, da KI im gesamten Unternehmen echte Aufgaben übernimmt.

76 Prozent der Support-Anfragen werden inzwischen vollständig von KI gelöst. Das Vertriebsteam generiert 159 Prozent mehr Neugeschäft bei einer um 10 Prozent reduzierten Personalstärke. Gleichzeitig liefern die Produkt- und Entwicklungsabteilungen 57 Prozent mehr Funktionen bei niedrigeren Regressionsraten aus.

„Besonders stolz bin ich darauf, wie effizient wir diesen Punkt erreicht haben. Wir haben die seit der Gründung verbrauchten Barmittel von rund 120 Millionen US-Dollar in 100 Millionen US-Dollar ARR umgewandelt – das entspricht einem Lifetime Burn Multiple von etwa 1,2 – und dabei nur etwa die Hälfte des aufgenommenen Kapitals eingesetzt. KI erledigt heute im gesamten Unternehmen echte Arbeit und ist der Motor unseres Wachstums“, ergänzt Borisov.

Operative Effizienz erreicht neue Höchstwerte

Bis zum vierten Quartal wird jede 500. Zahlung mit einer Firmenkarte in Europa über eine Payhawk-Karte abgewickelt.

Der ARR pro FTE erreicht 238.000 US-Dollar – ein Plus von 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Das über die Plattform abgewickelte Zahlungsvolumen wächst im Jahresvergleich um 95 Prozent.

Das Neugeschäft steigt um 159 Prozent bei einem um 10 Prozent kleineren Vertriebsteam.

Rund 120 Millionen US-Dollar eingesetztes Kapital wurden in 100 Millionen US-Dollar ARR umgewandelt.

KI-native Produkte stärken die Kundenakzeptanz

Ein wesentlicher Wachstumstreiber sind die neuen KI-nativen Produktlinien von Payhawk. Dazu gehören unter anderem der Travel Agent und der Financial Controller Agent, die eigenständig Reisen buchen und Rechnungen direkt von Anbieter-Websites abrufen.

Zu den Kunden von Payhawk zählen heute einige der am schnellsten wachsenden europäischen Unternehmen, darunter Flatpay, Aikido, Apollo AI, Vox AI und Nscale.

Payhawk setzt auf die Zukunft des Ausgabenmanagements

„Wir freuen uns sehr auf das, was vor uns liegt. Die Kombination aus KI, Zahlungsinfrastruktur und Systemen auf Unternehmensniveau schafft ideale Voraussetzungen für Innovationen. Die Art und Weise, wie Unternehmen heute Geld ausgeben und verwalten, wird sich in den nächsten fünf Jahren grundlegend wandeln. Unser Ziel ist es, einem Unternehmen mit 500 Mitarbeitern zu ermöglichen, die Finanzabteilung mit nur zwei Personen zu führen – und wir setzen alles daran, dieses Szenario für jedes Unternehmen weltweit Wirklichkeit werden zu lassen“, so Hristo Borisov.

Bildcredits Payhawk

Quelle WORDUP PR