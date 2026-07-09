Ab 2027 Pflicht, bei Vonmählen längst Standard: Vonmählen FindMe Tag erfüllt schon heute, was die EU- Batterieverordnung erst vorschreibt

Lüneburg, 8. Juli 2026 – Ab dem 18. Februar 2027 gilt in der Europäischen Union eine neue Vorgabe: Batterien in tragbaren Elektronikgeräten müssen ohne Spezialwerkzeug entnehmbar und austauschbar sein. Mit der EU-Batterieverordnung (EU 2023/1542) soll die Lebensdauer elektronischer Geräte verlängert und Elektroschrott reduziert werden. Vonmählen bringt mit dem Bluetooth-Tracker FindMe Tag ein Produkt auf den Markt, das diese Anforderungen bereits heute erfüllt.

Austauschbare Batterie statt fest verbautem Akku

FindMe Tag arbeitet mit einer handelsüblichen CR2030-Knopfzelle anstelle eines fest verbauten Akkus. Der Batteriewechsel erfolgt innerhalb weniger Sekunden und benötigt kein Werkzeug. Mit einer Laufzeit von acht bis zehn Monaten pro Batterie kann der Tracker über viele Jahre genutzt werden, ohne aufgrund eines verschlissenen Akkus ersetzt werden zu müssen.

Während zahlreiche Bluetooth-Tracker weiterhin auf fest verbaute oder verklebte Akkus setzen, erfüllt FindMe Tag die Anforderungen der kommenden EU-Batterieverordnung bereits bei seiner Markteinführung.

Ortung über Apple und Android

FindMe Tag ist sowohl als Works with Apple Find My als auch als Works with Android Find Hub zertifiziert. Schlüssel, Taschen oder Gepäckstücke lassen sich weltweit über die bereits auf dem Smartphone vorhandenen Apps orten, ohne zusätzliche Anwendungen oder Benutzerkonten.

Ergänzt wird die Ortungsfunktion durch einen Signalton mit 70 bis 90 Dezibel, eine automatische Erinnerung beim Zurücklassen von Gegenständen sowie die Anzeige des letzten bekannten Standorts.

Schutz für den täglichen Einsatz

Der Bluetooth-Tracker verfügt über die Schutzklasse IP64 und ist damit gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Dadurch eignet sich FindMe Tag für den täglichen Einsatz beim Pendeln, auf Reisen oder beim Sport.

Nachhaltigkeit als Bestandteil der Produktentwicklung

Nach Angaben von Vonmählen ist die austauschbare Batterie keine Reaktion auf gesetzliche Vorgaben, sondern Teil der grundsätzlichen Produktstrategie des Unternehmens.

Dazu gehören eine austauschbare Batterie für eine längere Nutzungsdauer, ein Gehäuse mit recycelten Kunststoffanteilen sowie eine plattformübergreifende Nutzung. Da der Tracker sowohl mit Apple- als auch mit Android-Geräten kompatibel ist, kann er auch nach einem Smartphone-Wechsel weiterverwendet werden.

Vonmählen ist nach eigenen Angaben als B Corporation zertifiziert und wurde mit dem EcoVadis Platinum-Rating ausgezeichnet.

Kompaktes Design für den Alltag

Eine integrierte Öse ermöglicht die direkte Befestigung am Schlüsselbund oder an Taschen, ohne zusätzliches Zubehör.

FindMe Tag misst 32,2 × 32,2 × 8 Millimeter, wiegt 8,5 Gramm und ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

Technische Ausstattung im Überblick

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören eine austauschbare CR2030-Batterie mit acht bis zehn Monaten Laufzeit, Bluetooth 5.2, die Unterstützung von Apple Find My und Google Find Hub, ein Signalton mit 70 bis 90 Dezibel sowie die Schutzklasse IP64. Der Tracker besteht aus ABS+PC-Kunststoff und einer Zinklegierung.

Statement des Unternehmens

„Wir haben FindMe Tag nicht entwickelt, weil ab 2027 ein Gesetz austauschbare Batterien vorschreibt. Wir haben ihn so entwickelt, weil ein Tracker, der jahrelang am Schlüsselbund hängt, keine Wegwerf-Elektronik sein sollte. Dass die EU-Batterieverordnung jetzt in dieselbe Richtung geht, bestätigt einen Ansatz, den wir ohnehin verfolgen“, sagt Julian Thormählen, CEO von Vonmählen.

Verfügbarkeit und Preis

FindMe Tag ist ab sofort in den Farben Schwarz und Weiß über den Onlineshop von Vonmählen, bei Amazon sowie im ausgewählten Fachhandel erhältlich.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 19,99 Euro.

Bildcredits Vonmählen GmbH

Quelle Vonmählen GmbH