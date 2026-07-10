World Vision Award würdigt über 20 Jahre Einsatz für Kinder in Not

Auszeichnung beim World Management Congress 2026

Auf dem diesjährigen World Management Congress 2026 in Frankfurt, dem größten Event des Jahres für PM-International, wurde das Unternehmen auf der Bühne überraschend mit dem renommierten World Vision Award ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung wird das mehr als 20-jährige Engagement des Unternehmens durch seine gemeinnützige Initiative PM We Care gewürdigt, mit der die Lebensbedingungen von Kindern, ihren Familien und Gemeinden weltweit verbessert werden.

Die Auszeichnung wurde von Christoph Hilligen, dem Geschäftsführer von World Vision Deutschland, an den Gründer und CEO von PM-International, Rolf Sorg, sowie an Vicki Sorg, Director of Charity & Promotion und Charity-Botschafterin von PM We Care, überreicht. Die Auszeichnung wird nur in Ausnahmefällen verliehen, sodass PM-International nach den deutschen Musiklegenden Peter Maffay und Wolfgang Niedecken erst der dritte Preisträger ist.

Mehr als 14 Millionen Euro für Kinder in Not

Diese Anerkennung erfolgt zu einer Zeit, in der viele gemeinnützige Organisationen mit einem Rückgang der Unterstützung konfrontiert sind. Nach Angaben von World Vision Deutschland sind sowohl öffentliche Mittel als auch private Spenden in den letzten Jahren zunehmend unter Druck geraten. Vor diesem Hintergrund hat PM-International sein Engagement nicht verringert, sondern weiter ausgebaut.

Seit Beginn seiner Partnerschaft mit World Vision Deutschland im Jahr 2003 hat PM-International mehr als 14 Millionen Euro gespendet, um bedürftige Kinder weltweit zu unterstützen. Heute unterstützt PM We Care 8.500 Patenkinder in fast 20 Ländern, wodurch PM-International zum weltweit größten Unternehmenspaten der World-Vision-Kinderpatenschaften geworden ist. Im Laufe der Jahre hat PM-International insgesamt mehr als 10.660 Patenkinder unterstützt.

Langfristiges Engagement schafft Perspektiven

„In einer Welt, in der viele Kinder aufgrund nachlassender Unterstützung mit immer größeren Herausforderungen konfrontiert sind, ist langfristiges Engagement wichtiger denn je“, sagte Christoph Hilligen, Geschäftsführer von World Vision Deutschland. „Seit mehr als 20 Jahren schenkt PM-International Kindern Hoffnung, Chancen und die Aussicht auf eine bessere Zukunft. Dieses unerschütterliche Engagement bewirkt Veränderungen, die über Generationen hinweg Bestand haben.“

Ehemaliges Patenkind berichtet von seinem Weg

Einer der bewegendsten Momente des Abends war der Auftritt von Van Anh aus Vietnam auf der WMC-Bühne. Van Anh, die einst selbst ein Patenkind war, erzählte ihre inspirierende Lebensgeschichte. Ihr Werdegang verdeutlicht, welche langfristigen Auswirkungen gezielte Unterstützung haben kann. Durch die Partnerschaft zwischen PM We Care und World Vision erhielt sie Zugang zu Bildung, verwirklichte ihren Traum eines Universitätsstudiums und arbeitet heute als Lehrerin, um die Zukunft der nächsten Generation mitzugestalten.

„Von Anfang an war es das Anliegen von PM-International, den Erfolg zu teilen“, sagte Vicki Sorg. „Unser Ziel ist es, Kindern die Möglichkeit zu geben, sich eine bessere Zukunft aufzubauen. Zu sehen, wie ehemalige Patenkinder wie Van Anh ihre Träume verwirklichen, ist der beste Beweis dafür, dass wir gemeinsam wirklich etwas bewirken.“

Neue Stipendieninitiative für junge Erwachsene

Mit Blick auf die Zukunft plant PM-International, sein soziales Engagement weiter auszubauen. Neben den Kinderpatenschaften startet PM We Care eine neue Stipendieninitiative. Diese Initiative zielt darauf ab, jungen Erwachsenen zu helfen, ihre Ausbildung fortzusetzen und nach Ablauf ihrer Patenschaft im Alter von 18 Jahren Zugang zu Hochschulbildung und beruflichen Perspektiven zu erhalten.

Bild: Rolf and Vicki Sorg receiving World Vision Award

Quelle PM-International AG