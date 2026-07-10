vly erweitert vegane J*ghurtdrinks um zwei neue Sorten

Berliner Food-Tech-Unternehmen vly erweitert Kategorie. Deutschlands erste vegane J*ghurtdrinks in zwei neuen Sorten

Berlin, 6. Juli 2026 – Das Berliner Food-Tech-Unternehmen vly hat die ersten veganen J*ghurtdrinks in Deutschland auf den Markt gebracht. Nach dem erfolgreichen Start der Sorten Kirsche und Pfirsich Maracuja erweitert das Unternehmen sein Sortiment aufgrund der hohen Nachfrage ab dem 6. Juli 2026 um die beiden neuen Geschmacksrichtungen Zitrone-Limette und Banane.

Alle vier Sorten enthalten 20 Gramm Protein sowie 7 Gramm Zucker aus natürlicher Süße pro 330-ml-Flasche und sind frei von Soja, Laktose, Gluten und Nüssen.

Pflanzliche Innovation für den Alltag

Die neue Produktlinie ist Teil der übergeordneten Strategie von vly: pflanzliche Lebensmittel zu entwickeln, die sowohl ernährungsphysiologisch überzeugen als auch alltagstauglich sind.

Wie alle J*ghurtdrinks werden auch die Sorten Zitrone-Limette und Banane in Deutschland produziert und auf Basis von Erbsen- und Ackerbohnenprotein mit veganen Joghurtkulturen fermentiert. Der Fermentationsprozess sorgt ohne den Einsatz von Verdickungsmitteln für eine natürliche Cremigkeit, einen mild-säuerlichen Geschmack und eine gute Verträglichkeit.

Hohe Nachfrage bestätigt Sortimentserweiterung

„Das Proteingetränk-Segment wächst, und die Nachfrage nach pflanzlichen Innovationen ist hoch. Verbraucher:innen suchen nach hoher Proteinqualität, wertvollen Inhaltsstoffen und echtem Geschmack. Wir haben im Dezember 2025 die ersten Sorten der Jghurtdrinks gelauncht und bis März 2026 ist der Absatz um über 145 % gestiegen. Das bestätigt uns in der Annahme, dass das Interesse für hochwertige pflanzliche Alternativen, die mehr bieten als nur Convenience, enorm ist. Mit der Sortimentserweiterung bauen wir als Erste in Deutschland unsere Position mit veganen Jghurtdrinks strategisch aus“, sagt Nicolas Hartmann, Co-Gründer von vly.

Das Berliner Foodtech-Unternehmen vly bringt nach dem erfolgreichen Start der J*ghurtdrinks in den Sorten Kirsche und Pfirsich Maracuja die beiden neuen Sorten Zitrone-Limette und Banane heraus.

Copyright: vly

Markt für proteinreiche Lebensmittel wächst

Der Markt für proteinreiche Lebensmittel wächst kontinuierlich. Treiber sind die steigende Nachfrage nach sportgerechter Ernährung sowie ein zunehmendes Bewusstsein für eine gesunde und ausgewogene Ernährung im Alltag.

Protein spielt dabei sowohl für die Muskelregeneration nach dem Training als auch als sättigender Nährstoff für Verbraucherinnen und Verbraucher eine wichtige Rolle, die ihren Proteinbedarf gezielt und unkompliziert decken möchten.

Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Produktqualität. Kurze Zutatenlisten, ein reduzierter Zuckergehalt und der Verzicht auf Allergene rücken immer stärker in den Fokus.

Die vly J*ghurtdrinks richten sich an gesundheitsbewusste und sportlich aktive Verbraucherinnen und Verbraucher, die Wert auf eine proteinreiche und zuckerarme Ernährung legen.

Verfügbarkeit und Preis

Die Sorten Kirsche und Pfirsich Maracuja sind bereits deutschlandweit im stationären Handel erhältlich. Die neuen Geschmacksrichtungen Zitrone-Limette und Banane sind ab dem 6. Juli 2026 bundesweit bei REWE verfügbar.

Alle vier Sorten kosten jeweils 2,49 Euro.

Titelbild: v. l. Nicolas Hartmann und Moritz Braunwarth, Gründer und Geschäftsführer von vly. Copyright: Marc Stickler

Quelle Cléo Public Relations UG