Face Reading: Was dein Gesicht über dich verrät

So gestalten Sie Ihr berufliches und privates Leben erfolgreicher und einzigartiger durch die Fähigkeit des Face Readings

Das Gesicht eines Menschen ist nicht nur eine Ansammlung von Merkmalen, – sondern eine Landkarte der Persönlichkeit des jeweiligen Gegenübers, seiner Stärken, Herausforderungen und Potenziale. Durch die Kunst des Face Readings, basierend auf der Psychophysiognomie, können Sie tiefere Einblicke in sich selbst und andere gewinnen, um sowohl beruflich als auch privat erfolgreicher zu agieren. In diesem Artikel erfahren Sie von Autorin und facereading-Expertin Jo Kern, wie Sie diese Fähigkeit nutzen, um Ihr Leben bewusster, klarer und einzigartiger zu gestalten.

Face Reading: Ihr Schlüssel zu mehr Erfolg und Klarheit

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Sie immer wieder auf ähnliche Herausforderungen in Ihren Beziehungen oder im Berufsleben stoßen? Warum manche Menschen scheinbar mühelos mit anderen interagieren, während es für Sie schwierig sein kann, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Die Antwort darauf liegt oft in unserer Menschenkenntnis – oder besser gesagt, in der Fähigkeit, Menschen richtig einzuschätzen.

Face Reading ermöglicht es Ihnen, mit nur einem Blick auf das Gesicht eines Menschen direkt Einblicke in seinen Charakter, seine Denkweisen und seine Verhaltensmuster zu erhalten. Diese Fähigkeit reduziert Fehleinschätzungen, stärkt Ihre Kommunikation und hilft Ihnen, nachhaltigere Beziehungen zu gestalten.

Der Einfluss des Gesichts auf beruflichen Erfolg

In der Geschäftswelt sind Menschenkenntnis und Empathie entscheidend für langfristigen Erfolg. Mit Face Reading können Sie:

Mitarbeiterführung optimieren: Erkennen Sie Talente und Motivationen Ihrer Mitarbeiter, um Teams effizienter zusammen zu setzen und zu führen.

Verkaufs- und Kundengespräche verbessern: Identifizieren Sie innerhalb von Sekunden, was Ihr Gegenüber wirklich braucht und wie Sie ihn genau dort abholen, wo er steht.

Recruiting revolutionieren: Finden Sie den passenden Kandidaten für Ihr Unternehmen UND die vakante Stelle, indem Sie seine Charaktereigenschaften anhand seines Gesichts analysieren.

Verhandlungen strategisch führen: Einschätzen, wie Ihr Gegenüber tickt, welche Argumente ihn überzeugen und welche Einwände er vortragen haben wird.

Face Reading hilft Ihnen, Gespräche gezielter und effektiver zu führen. Dies verschafft Ihnen in jeder geschäftlichen Interaktion einen enormen Vorteil.

Mehr Harmonie und Klarheit im Privatleben

Neben dem beruflichen Nutzen verbessert Face Reading auch Ihr privates Leben erheblich. Beziehungen – sei es in der Partnerschaft, in der Familie oder im Freundeskreis – sind oft von Missverständnissen und falschen Erwartungen geprägt. Mit der Fähigkeit, Gesichter zu lesen, können Sie:

Kommunikation verbessern: Verstehen Sie, warum Ihr Gegenüber auf eine bestimmte Weise reagiert, und gehen Sie spielerisch gezielter auf ihn ein.

Familienharmonie steigern: Erkennen Sie die wahren Bedürfnisse Ihrer Kinder, Eltern oder Geschwister, um ein verständnisvolleres Miteinander zu schaffen.

Eigene Stärken besser erkennen: Ihr Gesicht verrät Ihnen auch viel über Ihre eigenen Talente und Potenziale, die Sie gezielt entwickeln können. Selbstverurteilung und Wertung fällt wie von selbst ab.

Bessere Partnerwahl treffen: Erkennen Sie schon zu Beginn, ob eine Person wirklich zu Ihnen passt oder ob es langfristig Schwierigkeiten geben könnte.

Durch die Klarheit, die Face Reading bietet, reduzieren sich Konflikte und Sie gehen automatisch entspannter und bewusster mit Ihren Mitmenschen um.

Die Wissenschaft hinter Face Reading: Keine Magie, sondern klare Methodik

Face Reading basiert nicht auf Wahrsagerei oder Spekulationen, sondern auf jahrhundertealten Erkenntnissen der Psychophysiognomie, die stets weiterentwickelt wurden. Sie zeigen, dass sich Charaktereigenschaften, Emotionen und Talente in der Struktur unseres Gesichts widerspiegeln.

Hier einige Beispiele:

Breite Kiefer und ausgeprägte Wangenknochen deuten auf Durchsetzungsstärke und Willenskraft hin.

Hohe Stirn und große Augen sind oft Indikatoren für analytische Fähigkeiten und Sensibilität.

Füllige Lippen und runde Gesichtszüge zeigen ein starkes Bedürfnis nach Nähe und Geselligkeit.

Facereading wird mittlerweile in verschiedensten Bereichen, von Psychologie und Coaching bis hin zur Kriminalistik, erfolgreich angewandt.

Wie Sie Face Reading in Ihren Alltag integrieren können

Jeder kann lernen, Gesichter zu lesen – es braucht nur die richtige Anleitung und Übung. Hier sind einige Tipps, wie Sie beginnen können:

Achten Sie bewusst auf Gesichtsmerkmale in Gesprächen. Was verraten die Augen, die Mundform oder die Stirn Ihres Gegenübers?

Reflektieren Sie Ihr eigenes Gesicht. Welche Merkmale dominieren? Was sagen sie über Ihre Persönlichkeit aus?

Nutzen Sie Face Reading gezielt im Job. Probieren Sie es bei Meetings, Kundengesprächen oder Verhandlungen aus und beobachten Sie die Reaktionen.

Bilden Sie sich weiter. Ein professionelles Training vermittelt Ihnen praxisnah die wichtigsten Techniken.

Fazit: Mehr Erfolg durch bewusste Menschenkenntnis

Face Reading ist eine einzigartige Fähigkeit, die Ihnen ermöglicht, Ihr Leben sowohl beruflich als auch privat in eine klarere und erfolgreichere Richtung zu lenken. Sie erkennen schneller, mit wem Sie es zu tun haben, vermeiden Enttäuschungen und nutzen Ihre Talente gezielt für Ihre beruflichen und privaten Ziele. Die Fähigkeit, Gesichter zu lesen, schenkt Ihnen ein völlig neues Bewusstsein – über sich selbst und über andere.

Damit ist facereading ein wertvolles Werkzeug, um Ihr Leben einzigartiger, harmonischer und erfolgreicher zu gestalten. Wer tiefer in die Thematik des Gesichterlesens einsteigen möchte, kann das von Autorin Jo Kern entwickelte Online-Training absolvieren, das die Technik des Gesichtslesens in Modulen vermittelt und im eigenen Tempo durchgearbeitet werden kann.

Bild: Jo Kern Bildcredits Christian Kaufmann

Autor

Jo Kern, Expertin für Psychophysiognomie und Gründerin von KERN #Profiling, begleitet seit Jahrzehnten Menschen dabei, ihre Menschenkenntnis zu vertiefen, um erfolgreicher zu werden. Sie zeigt mit fundiertem Wissen und praxisnahen Trainings, wie Sie dieses Wissen gezielt einsetzen können.

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder.