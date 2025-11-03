Montag, November 3, 2025
Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn so unpünktlich wie nie zuvor

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn (DB) waren im Oktober 2025 so unpünktlich wie nie zuvor.

Lediglich 51,5 Prozent aller ICEs und ICs erreichten nach SZ-Informationen im vergangenen Monat pünktlich ihr Ziel. Die Bahn bestätigte diese Zahlen. Erst im September hatten die Pünktlichkeitswerte der DB mit 55,3 Prozent einen vorläufigen Tiefpunkt erreicht. Als „pünktlich“ gilt ein Zug bei der DB, wenn er maximal fünf Minuten und 59 Sekunden Verspätung hat.

Ein Großteil der Verspätungen ist – wie schon in den Vormonaten – auf den schlechten Zustand der Schieneninfrastruktur und das daraus resultierende hohe Baugeschehen zurückzuführen. Hinzu kamen kurzfristige Störungen an Weichen oder Oberleitungen sowie „externe Faktoren“ wie etwa Unwetter. All diese Effekte treffen auf ein vielerorts überlastetes Netz, das kaum mehr Puffer bereithält, weshalb es bei Sperrungen schnell zu Staus kommt. „Zugstau strahlt schnell auf das gesamte Netz aus und belastet die Pünktlichkeit bundesweit“, sagte ein DB-Sprecher.

Die „Süddeutsche Zeitung“ schreibt zudem über die Pünktlichkeitswerte für jeden einzelnen Tag eines Monats. Daraus geht hervor, dass es auch im Oktober einige Ausreißer nach oben gab. Das gilt insbesondere für die Wochenenden, an denen die Pünktlichkeit regelmäßig um zehn bis 15 Prozentpunkte über den Werten der Werktage liegt, am 11. und 12. Oktober beispielsweise bei 61,2 und 62,9 Prozent. Es gab im Oktober jedoch auch dramatische Ausreißer nach unten. Wer am 23. und 24. Oktober in den Fernzügen der Deutschen Bahn unterwegs war, dürfte das zu spüren bekommen haben: Die Pünktlichkeit lag an beiden Tagen nur bei etwas mehr als 37 Prozent.


Foto: ICE (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

