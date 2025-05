Flavourizer – Die Aromarevolution für den Grill 

Der Flavourizer ist ein innovatives Grill-Tool zur gezielten Verteilung von Marinaden, Saucen und Aromaflüssigkeiten. Dank eines Drucksystems und einer hochwertigen Edelstahl-Düse erfolgt die Vernebelung gleichmäßig, sodass Flüssigkeiten wie Bier, Wein, Sojamischungen oder Kräutersud präzise dosiert werden können.

Durch die praktische Seitenmontage ermöglicht der Flavourizer ein freihändiges Arbeiten am Grill. Gefertigt aus hitzebeständigem Edelstahl und Holz überzeugt das Gerät mit robuster Verarbeitung und langer Lebensdauer. Es wurde exklusiv für den Grillbereich entwickelt und fand bereits erfolgreich Beachtung in der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“.

Wenn Technikbegeisterung, Handwerk und Leidenschaft für gutes Essen zusammentreffen, entstehen außergewöhnliche Produkte. Der Flavourizer ist ein solches Produkt. Das clevere Grill-Gadget bereichert nicht nur jedes BBQ-Erlebnis, sondern begeisterte auch in der 17. Staffel von „Die Höhle der Löwen“. Die beiden Gründer Lars Kliefoth und Bastian Schacht haben ein Zubehör für Gasgrills geschaffen, das eine gezielte Aromatisierung des Grillguts im geschlossenen Garraum erlaubt – ganz ohne Deckelöffnung und ohne Temperaturverlust.

Ob Marinade, Bier, Wein, Kräutersud oder flüssiger Rauch – die gewünschte Flüssigkeit wird über eine Spritze aufgenommen und durch einen hitzebeständigen Schlauch zur Edelstahl-Düse geführt. Dort wird sie fein zerstäubt und gleichmäßig auf das Grillgut verteilt. So bleibt die Temperatur konstant, die Luftfeuchtigkeit wird erhöht und das Ergebnis ist ein saftiges, intensives Geschmackserlebnis, das auch Profis überzeugt.

Die Gründer

Lars Kliefoth und Bastian Schacht verbindet eine über 30-jährige Freundschaft, die sich zu einer starken unternehmerischen Partnerschaft entwickelte. Lars, Jahrgang 1973, ist Diplom-Ingenieur, Industriemechaniker und erfahrener Vertriebsexperte. Er bringt technisches Know-how und strategischen Weitblick mit. Bastian, Jahrgang 1981, ist Elektro-Meister mit einer Leidenschaft für präzises Handwerk und praxisnahe Entwicklung. Gemeinsam gründeten sie die Northern German Barbecue GmbH – ein Unternehmen, das Technik, Handwerk und Grillkultur vereint.

Aus einer ersten Bastellösung im Jahr 2021 entstand durch konsequente Weiterentwicklung ein ausgereiftes System, das heute mit wenigen Handgriffen am Grill montiert ist.

Technologie für zuhause

Mit dem Flavourizer holen sich Grillfans ein Stück Profi-Technologie nach Hause. Das Zubehör lässt sich in Sekundenschnelle an Gasgrills mit Rotisserie-Aufnahme anbringen und sprüht Aromen sowie Feuchtigkeit durch eine Düse in den geschlossenen Garraum – ganz ohne den Deckel zu öffnen. Die Temperatur bleibt erhalten, Geschmack, Saftigkeit und Grillduft werden intensiviert. Das Prinzip erinnert an das Smoken, ist aber vielseitiger, da auch flüssiger Rauch und viele andere Essenzen eingesetzt werden können. Der Flavourizer bringt industrielles Flavor-Management erstmals unkompliziert in jede heimische Grillküche.

Stimmen zum Produkt

„Grillen ist für uns mehr als nur Hitze und Rauch – es ist eine Leidenschaft. Wir wollten ein Tool entwickeln, das das Grillen auf das nächste Level hebt. Dabei war es uns wichtig, dass die Anwendung einfach ist und der Geschmack einwandfrei. Der Flavourizer bringt genau das, was bei keinem BBQ fehlen darf – Aroma, Saftigkeit und Geschmack.“– Lars Kliefoth und Bastian Schacht, Gründer des Flavourizer

„Der Flavourizer ist für mich eine geile Grill-Innovation. Basti und Lars haben gezeigt, dass aus Leidenschaft und Tüftelgeist ein richtig starkes Produkt entsteht, das das Potenzial hat, die Grillwelt zu verändern. Der Flavourizer ist ein echter Problemlöser: kinderleicht montiert, sichtbar mehr Aroma und Saftigkeit – und das ohne den Grilldeckel anzuheben. Genau solche Produkte begeistern, weil der Nutzen sofort erlebbar ist. Das absolute Grill-Gadget.“– Ralf Dümmel, Investor und Gesellschafter der DS Gruppe

Verfügbarkeit

Der Flavourizer ist ab sofort über den firmeneigenen Online-Shop unter www.bbq-flavour.com zum Preis von 69,95 Euro erhältlich.

Bild Flavourizer Setbild 3 Ralf Dümmel(links) Bastian Schacht(mitte) Lars Klieforth(rechts) Credit RTL BERND-MICHAEL MAURER

Quelle DS Unternehmensgruppe/ Northern German Barbecue GmbH