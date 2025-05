Wie echte Limo – ganz ohne Zuckerzusatz!

Neue Geschmäcker von SodaTASTE: FanTASTE und Cranberry

Wasser kann so viel mehr sein als nur ein langweiliger Durstlöscher! Mit dem richtigen Geschmack wird jeder Schluck zu einem echten Erlebnis. Deshalb erweitert SodaTASTE seine Produktpalette um zwei aufregende neue Sorten: FanTASTE und Cranberry! Auch bei diesen beiden Geschmacksrichtungen kommt wieder die innovative SodaTASTE-Technologie zum Einsatz: Das Aroma ist im CO 2 -Zylinder enthalten und wird gemeinsam mit der Kohlensäure ins Wasser gesprudelt – ganz ohne Zucker oder künstliche Zusätze.

Fruchtige Frische mit FanTASTE

FanTASTE sorgt mit ihrem spritzigen Aroma für ein unverwechselbares Geschmackserlebnis. Sie bringt die lebendige Essenz sonnengereifter Orangen in jede Flasche. Die Balance zwischen Süße und einer leicht herben Note macht sie zu einem erfrischenden Begleiter für verschiedene Anlässe. Ideal als Durstlöscher an warmen Tagen oder als spritzige Ergänzung für gesellige Abende mit Freunden lädt dieser neue Geschmack dazu ein, das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Aus der SodaTASTE-Familie:

Name: FanTASTE-CO 2 -Zylinder von SodaTASTE

Preis: Kaufzylinder 24,99€; Tauschzylinder 9,99€ / UVP

Inhalt: 100 % biogenes CO 2 mit FanTASTE-Aroma

Anwendung: Schraubzylinder – einfach einschrauben und losdrücken!

Der richtige Cranberry-Kick

Mit einer exquisiten und leicht säuerlichen Note spricht der Cranberry-Geschmack garantiert alle Liebhaber fruchtiger Getränke an. Die natürliche Frische der Cranberrys wird durch einen harmonischen süßen Abgang perfekt ergänzt. Dieses Getränk ist nicht nur geschmacklich ansprechend, sondern auch vielseitig einsetzbar – sei es als erfrischender Drink pur oder als Grundlage für kreative Cocktails.

Aus der SodaTASTE-Familie:

Name: Cranberry-CO 2 -Zylinder von SodaTASTE

Preis: Kaufzylinder 24,99€; Tauschzylinder 9,99€ / UVP

Inhalt: 100 % biogenes CO 2 mit Cranberry-Aroma

Anwendung: Schraubzylinder – einfach einschrauben und losdrücken!

Mit diesen beiden neuen Geschmackssorten setzt SodaTASTE weiterhin auf die Kombination von Qualität und Vielfalt: Regionale Aromen und nachhaltige Kohlensäure sorgen für einen umweltfreundlichen Trinkgenuss. Ab Juni 2025 befinden sich die neuen Geschmackssorten in den Regalen ausgewählter Händler wie Kaufland, Edeka oder REWE und eignen sich für jeden Wassersprudler mit Schraubverschluss! Die Produkte sind zudem voraussichtlich ab sofort auch im Onlineshop erhältlich. Dort lässt sich richtig sparen: Dank des Staffelrabatts gehen die Preise bis zum vierten Zylinder immer weiter runter, sodass ein Kaufzylinder nur noch 19,99€ und ein Tauschzylinder 8,99€ kosten!

Weitere Informationen unter https://sodataste.com

Quelle Borgmeier Media Gruppe GmbH