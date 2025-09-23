Dopper Flip Straw – smart trinken, überall

Neu: Der Dopper Flip Straw – ein smarter, auslaufsicherer Trinkdeckel für unterwegs

Kein Flaschenwechsel nötig – der Flip Straw passt auf jede Dopper

Immer in Bewegung, immer stylish – und jetzt noch bequemer: Der neue Dopper Flip Straw bringt einhändiges Trinken ohne Kippen in deine Lieblingsflasche. Einfach Deckel mit integriertem Strohhalm aufklappen, trinken und weiter geht’s. Ganz ohne neuen Flaschenkauf – nur mit einem cleveren Upgrade, das Plastik spart und dich im Alltag begleitet.

Trinken war noch nie so easy: Ob auf dem Fahrrad, im Meeting, beim Workout oder auf dem Weg zum nächsten Abenteuer – der Flip Straw macht Hydration zum Kinderspiel. Kein Drehen, kein Verschütten, kein Stress. Halm auf die richtige Länge kürzen, draufstecken, fertig.

Deine Vorteile auf einen Blick:

Flip & Sip – Aufklappen, trinken, fertig.

Auslaufsicher – Für sorgenfreie Action unterwegs.

Einhändig trinken – Perfekt fürs Gym, beim Autofahren oder Multitasking.

Passt auf jede Dopper – Nachhaltig, weil nichts ersetzt werden muss.

Zwei Farben – Dein Style, deine Flasche.

Mehr als nur ein Deckel – ein Statement für die Zukunft

Nachhaltigkeit ist längst fester Bestandteil eines modernen Lifestyles. Klimawandel und Ressourcenknappheit machen es notwendig, verantwortungsbewusst zuhandeln und zwar jeden Tag. Genau hier setzt Dopper an: Die Marke steht für hochwertige, langlebige Produkte, die nicht nur praktisch sind, sondern auch bewusstes Konsumverhalten fördern. Jedes Teil – vom Klassiker unter den Trinkflaschen bis zum innovativen Zubehör wie dem Flip Straw – macht es leichter, auf Einwegplastik zu verzichten und unterwegs ein klares Zeichen zu setzen: Für einen Alltag, der gut aussieht, gut funktioniert und gut für den Planeten ist.

Einzeln erhältlich und passend für alle Dopper-Flaschen ab dem 23. September 2025 zum Preis von für 9,95 Euro über www.dopper.com.

Pre-Order für Bundles ab 23. September 2025:

Dopper Insulated Blazing Black + Flip Straw (580 ml), 39,95 Euro

Dopper Steel + Flip Straw (490 ml) sein, 24,95 Euro

