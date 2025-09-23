Innovativer Tür- & Fensterstopper: VLIPPY®

Tür- & Fensterstopper mit innovativem 90°-Drehmechanismus – hält sicher offen, wenn’s drauf ankommt

Zuverlässiger Schutz vor Zuschlagen, Luftzug & eingeklemmten Kinderhänden

Patentangemeldet – mit spürbaren Rastpunkten für stabile Positionierung

Flexibler TPU-Finger & glasfaserverstärkte Trägerplatte – für maximale Langlebigkeit und Stabilität

Werkzeuglose Montage – einfach kleben oder optional verschrauben

Horizontal oder vertikal montierbar – ideal für Türen, Fenster, Balkontüren, Kinderzimmer oder Haustierbereiche

Vielseitig einsetzbar – in Familienhaushalten, Büros, Kitas, Pflegeeinrichtungen oder Tierhaushalten

Unauffälliges, modernes Design – fügt sich dezent in jede Wohnumgebung ein

Entwickelt von deutschen Ingenieuren – erfunden von Eltern für den Alltag

Gründerteam Malte und Bianca Fürstenberg überzeugen Ralf Dümmel bei „Die Höhle der Löwen“

Türen, die zuschlagen, Fenster, die ständig zufallen – ein alltägliches Ärgernis in vielen Haushalten, Büros und Einrichtungen. Genau für dieses Problem präsentieren Malte und Bianca Fürstenberg in der 18. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ ihre innovative Lösung: VLIPPY®.

Der clevere Tür- und Fensterstopper hält, was er verspricht – wortwörtlich. Mit einem flexiblen, langlebigen Mechanismus sorgt VLIPPY® für mehr Sicherheit, Komfort und Ruhe im Alltag und eröffnet gleichzeitig ein völlig neues Produktsegment im Bereich smarter Haushaltshelfer.

Das Prinzip: Einfach, genial und sicher

Die Idee hinter VLIPPY® ist so einfach wie genial: Ein flexibler Stopper, der Türen und Fenster zuverlässig offenhält – ganz ohne Klemmen, Wackeln oder Verrutschen.

Der Clou liegt im Design: Der aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan (TPU) gefertigte „Finger“ lässt sich um 90 Grad aufklappen und rastet sicher in dieser Position ein. So kann VLIPPY® einfach am Tür- oder Fensterrahmen angebracht werden – mit Schrauben oder einem starken Klebepad – und bleibt in Neutralstellung unauffällig fixiert, wenn er nicht gebraucht wird.

Vielseitigkeit, die überzeugt – nicht nur bei den Löwen

VLIPPY® punktet durch seinen breiten Anwendungsbereich:

In Haushalten schützt er Kinderhände vor dem Einklemmen, ermöglicht Haustieren den freien Zugang zwischen Räumen und hilft beim sicheren Stoßlüften ohne Türknallen.

In Büros, Pflegeeinrichtungen oder Kindergärten verbessert VLIPPY® den Alltagskomfort, verhindert unnötige Lärmbelästigung und unterstützt ergonomisches Arbeiten – etwa durch Türenöffnen ohne Bücken.

Die kompakte Bauweise sowie die hochwertigen Materialien machen VLIPPY® zu einem langlebigen Alltagshelfer – funktional, dezent und schnell montiert. Erhältlich ist VLIPPY® in der Farbe Weiß, was sich harmonisch in jede Wohn- oder Arbeitsumgebung einfügt.

Das Gründerduo Malte und Bianca Fürstenberg

Hinter VLIPPY® steht das Gründerpaar Malte und Bianca Fürstenberg.

Malte, der Erfinder, entwickelte das Produkt aus einem Problem im eigenen Familienalltag.

Bianca bringt ihre Expertise in Strategie, Markenentwicklung und Kommunikation ein.

Neben VLIPPY® hat das Duo bereits weitere Innovationen hervorgebracht – darunter CONU®, eine selbstkonternde Schraubenmutter, sowie TreeHugAir®, ein mobiler und aufblasbarer Baumschutz für Baustellen.

Gemeinsam stehen sie für durchdachte Produktentwicklung, Innovationsgeist und Lösungen „von Familien für Familien“.

Investor Ralf Dümmel steigt ein

Investor Ralf Dümmel erkannte sofort das Potenzial hinter der Idee: ein universell einsetzbares Produkt, das echte Alltagsprobleme löst und dabei schnell, einfach und sicher zu installieren ist.

„VLIPPY® ist aus einem echten Alltagsproblem entstanden und aus dem Wunsch heraus, etwas Dauerhaftes, Einfaches und Effektives zu schaffen. Dass wir nun mit Ralf Dümmel gemeinsam den Markt erreichen, macht uns besonders stolz.“

– Malte und Bianca Fürstenberg, Gründer von VLIPPY®

„VLIPPY® ist der Inbegriff eines smarten Problemlösers. Einfach, clever und auf den Punkt. So etwas braucht jeder Haushalt – und genau das hat mich sofort überzeugt. Mit Bianca und Malte habe ich zwei Gründer an der Seite, die mit Herz, Know-how und Verstand ein echtes Alltagsprodukt geschaffen haben. Ich freue mich riesig auf den gemeinsamen Weg.“

– Ralf Dümmel, Investor und Gesellschafter der DS Gruppe

Verfügbarkeit und Preis

VLIPPY® ist ab sofort online unter www.vlippy.de für 9,99 Euro sowie im Handel erhältlich.

Bild: Vlippy Ralf Dümmel (l.) Malte Fürstenberg(m.) Bianca Fürstenberg (r.) Credit RTL BERND-MICHAEL MAURER

Quelle Fürstenberg Fittings UG/ DS Unternehmensgruppe