Rauschende Jubiläums-Tanzgala 2025 in der Urania

Berlins Ballett-Flüsterin feiert 25 Jahre Ballett- und Tanzstudio Zehlendorf

Mit prominenten Gästen und Standing Ovations feierte Ballett-Unternehmerin Franziska Rengger in der Urania Berlin das 25-jährige Bestehen ihres Ballett- und Tanzstudios Zehlendorf. Im prall gefüllten Humboldt-Saal erlebten rund 800 Berlinerinnen und Berliner eine mitreißende Jubiläums-Tanzgala – ein Nachmittag voller Eleganz, Energie und Emotionen.

Das mehrstündige Programm spannte den Bogen von klassisch bis modern – von Hip-Hop über Jazzdance bis zum Spitzentanz. Mal träumerisch und romantisch, mal temporeich und mitreißend – die Zuschauerinnen und Zuschauer erlebten die Schönheit des Tanzes in all ihren Facetten.

Ein Showprogramm voller Vielfalt und Leidenschaft

Über 100 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene präsentierten ein abwechslungsreiches Showprogramm mit prachtvollen und modernen Kostümen. Unter der künstlerischen Leitung von Franziska Rengger, ehemalige Ballerina der Deutschen Oper Berlin, verschmolzen weltbekannte Ballettstücke, berührende Contemporary-Choreografien, coole Hip-Hop-Moves und eindrucksvolle Showtänze zu einem einzigartigen Entertainment-Erlebnis.

Prominente Gäste und große Emotionen

Zahlreiche prominente Gäste feierten mit:

Sara El Damerdash (ZDF-Morgenmagazin), Anouschka Renzi und Marc Zabinski, Nadine Heidenreich (rbb), Astrid Posner („Die Rosenheim-Cops“), Aleksandar Radenkovic („Letzte Spur Berlin“) sowie Pierre Sanoussi-Bliss („Dschungelcamp“) genossen die Vorstellung.

Auch Heike Kloss saß stolz mit ihrer Tochter Olivia im Publikum, um die jüngste Tochter Marla auf der Bühne zu bewundern. Ein emotionales Wiedersehen gab es zudem für die Schauspieler-Brüder Axel Pape und Lars Pape.

Eine getanzte Zeitreise mit Herz

„Diese Jubiläums-Tanzgala erzählte auf der Bühne die Tanzreise meiner Schule – von der Gründung bis heute“, sagte Franziska Rengger bewegt. „Bildreich und emotional konnte das Publikum mitverfolgen, wo tänzerisch alles begann und was wir gemeinsam erreicht haben.“

Die Tanzschule, die längst als herausragende Talentschmiede gilt, ist deutschlandweit bekannt und wurde mehrfach ausgezeichnet. Mehrmals im Jahr präsentiert das Ensemble Aufführungen in der Berliner Philharmonie, häufig in Kooperation mit dem Deutschen Symphonie Orchester Berlin oder dem Kammerorchester Unter den Linden – etwa mit Klassikern wie „Der Nussknacker“ oder „Karneval der Tiere“.

Auch innovative Projekte wie „Vans & Dance“ auf dem Tempelhofer Flughafen mit Mercedes Benz oder regelmäßige Auftritte beim Berliner Presseball zeigen die kreative Bandbreite der Tanzschule.

Tanz als ganzheitliche Lebensschule

„Es ist so viel mehr, als wir hüpfen jetzt ein paar Schritte“, betonte Franziska Rengger. „Ich möchte Kindern und Jugendlichen den Zugang zur Klassik, zu Musik und Kunst eröffnen – mit Spaß, Disziplin und Freude an Bewegung.“

Im Mittelpunkt steht eine ganzheitliche Förderung motorischer, kreativer und sozialer Fähigkeiten. Tanz stärkt Körperhaltung, Ausdruck und Selbstbewusstsein – besonders in Zeiten, in denen Freizeit oft digital geprägt ist. Rengger probte seit Ostern gemeinsam mit aktuellen und ehemaligen Schüler:innen für die große Gala – ein Herzensprojekt mit Leidenschaft und Gemeinschaftsgeist.

Von London nach Berlin – eine Erfolgsgeschichte

Franziska Rengger gründete ihr Ballett- und Tanzstudio Zehlendorf im Jahr 2000. Ihre Ausbildung absolvierte sie an der renommierten Royal Ballet School London, einer der Top-10-Ballettschulen der Welt. Bereits mit 17 Jahren gehörte sie zum Ensemble der Deutschen Oper Berlin, wo sie fünf Jahre lang in klassischen und zeitgenössischen Produktionen brillierte.

Heute gibt sie ihre Erfahrung und Begeisterung an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene weiter – mit dem Ziel, die Leichtigkeit des Balletts in alle Lebenswelten zu tragen.

„Tanzen ist eine zeitlose, wunderschöne Ausdrucksform“, sagt Franziska Rengger.

Bild Copyright: Michael Timm für Ballett und Tanzstudio Zehlendorf

Quelle SOCIETY RELATIONS & Communications