FREIGOLD Impulshotel – Bringt Leben ins Leben, beflügelt und verblüfft

Keine Frage, ein Wellnessurlaub ist herrlich. ABER: Wer sich auf das neue FREIGOLD Impulshotel in Freistadt einlässt, der spürt einen noch nie dagewesenen Spirit. FREIGOLD – das ist kein klassisches Wellnesshotel. Neue Wege beschreiten, sich mitreißen lassen, out of the box denken, das wird hier plötzlich ganz leicht. Das spannende Impulshotel lädt ein, das eigene Potential auszuschöpfen, Körper und Geist in Bewegung zu bringen. Im September 2023 geht es los.

FREIGOLD ist ein Name, den sich Neugierige merken. Deshalb, weil das neue Impulshotel mehr Spaß und Motivation ins Leben bringt. In der FREIGOLD-Welt wird der Alltag losgelassen und Inspirierendes aktiviert. Hier bündeln Experten ihr ganzes Wissen, um den Gästen ein völlig neues Impuls-Erlebnis zu bieten. Kopf und Seele „atmen durch“ beim Indischen Yoga, bei Phantasiereisen, Mental- und Achtsamkeitstrainings, Faszien, Pilates und Wanderungen – um nur ein paar wenige Angebote zu nennen. Hier gibt es Raum, Zeit und Anstoß, aus der Komfortzone auszubrechen und neue Ufer zu erobern: beispielsweise in der Open-Kitchen-Hour, beim Tee-Workshop und veganen Kochkurs, beim Barista-Schnuppern, in der Kräuterschule, bei Erlebnis-Ausflügen, beim traditionellen Mostpressen oder der klassischen Dance-Tea-Time.

Schön zu spüren, wie aufregend das Leben sein kann. Wer möchte, holt sich im FREIGOLD seine Leichtigkeit zurück. Abends wecken die Impuls-Speaker die Neugier oder lassen einen über das Leben und sich selbst schmunzeln. Glücklich sein am Tanz- oder Spieleabend, bei Kultur-Highlights und Events. Versprochen: Im Impulshotel FREIGOLD entdeckt man neue Seite an sich.

Ein Luftsprung für das Wohlgefühl. Die Macher des FREIGOLD haben sich viel überlegt: „Bei uns warten zahlreiche Überraschungen und neue Ideen darauf, entdeckt zu werden. Wir werden Freigeister mit unseren WOW-Momenten verblüffen. Vor allem ist es unser Wunsch, dass die Gäste gelassen und entspannt nach Hause fahren, vollgetankt mit Impulsen.“ Ob man „Wellness“ sagt zu dieser Auszeit oder „Selfness“, FREIGOLD wird wohl eine eigene Kategorie des Wohlfühlens sein. Und traumhaft saunieren, schwimmen, massieren und relaxen kann man hier auch wunderbar. Die Wellness-Areas sind vom Feinsten.

FREIGOLD-Facts zum Einstimmen: Der Infinity-SKY-Pool ist ein spektakuläres Highlight mit Glasboden in 36 Meter Höhe. Das SKY-Restaurant im Rooftop des FREIGOLD entpuppt sich als Refugium zeitgeistiger und gesunder Ernährung – vorwiegend vegetarisch. Kompetente Mental-, Fitness- und Yogatrainer:innen erwarten die Gäste. Mit dem Bike geht es durch traumhafte Landschaften. Oder die Walking Stöcke schnappen und an der Hoteltür losmarschieren. Die Golfer genießen am 18-Loch-Meisterschaftsplatz St. Oswald-Freistadt ihr Spiel.

Das Impulshotel FREIGOLD steckt voll positiver Inspiration, Lebendigkeit und Power. Für ein aktiveres und achtsameres Leben, eine gesündere Ernährung und nicht zuletzt für mehr Lebensfreude. Herrlich, wenn ein Hotel überraschen kann. Das neue FREIGOLD startet am 04. September 2023.

Eröffnungsangebot 2 + 1

Leistungen: 2 Nächte ab 540 Euro für 2 Personen + 1 Nacht geschenkt

Buche bis 31. Juli 2023 2 Nächte für September bis Oktober 2023 und du bekommst einen Gutschein für 1 Nacht 2024 für 2 Personen (08.01. – 20.12.24).

FREIGOLD (er)leben (buchbar Sonntag bis Freitag)

Leistungen: 2 Nächte im Deluxe Zimmer 500 Euro für 2 Personen, in der Deluxe Suite 800 Euro für 2 Personen

Bild:c Dominik Rauch-Fruehmann Hotel Freigold

Quelle mk Salzburg