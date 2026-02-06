Freitag, Februar 6, 2026
Fünf Frauen besetzen Top-5 der Single-Charts

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Zum ersten Mal seit vier Monaten stehen weder Taylor Swift noch ein Weihnachtslied auf Platz eins der offiziellen Deutschen Single-Charts. Wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte, meldet sich stattdessen Ayliva aus ihrer kurzen Kreativpause zurück – und läuft allen davon. Die Sängerin feiert mit der emotionalen Nummer „Renn“ ihren fünften Nummer-1-Hit nach „Sie weiß“ (mit Mero), „Hässlich“, „Lieb mich“ und „Wunder“ (mit Apache 207).

Dank Taylor Swift („The Fate Of Ophelia“, zwei), Zara Larsson („Lush Life“, drei), Raye („Where Is My Husband!“, vier) und HUNTR/X („Golden“, fünf) besetzen weibliche Artists die komplette Top 5.

Als prominenter Neuzugang präsentiert „The Boss“ Bruce Springsteen an 87. Stelle den Protestsong „Streets Of Minneapolis“ – eine Anspielung auf seinen Welthit „Streets Of Philadelphia“. Immer weiter nach oben geht`s für eine ganze Reihe an Karnevalshits: Dazu gehören u. a. „Tirol“ (DJ Ötzi, zwölf), „Gute Laune“ (GroßstadtEngel, 24), „Karnevalsmaus“ (Druckluft, 35), „Baby Bell“ (Breitner, 45) und „Rakete“ (Mätropolis & DJ Aaron, 61).

In den Album-Charts entscheiden die Toten Hosen das Rock-Duell gegen die Böhsen Onkelz für sich. Ihre 30-Jahre-Jubiläumsbox zur Kultplatte „Opium für`s Volk“ landet an erster Stelle, die 40-Jahre-Jubiläumsedition der „Mexico“-EP auf dem Silberplatz.

Jede Menge ist auch dahinter los: Die Indie-Bands Kaffkiez („Wir“, drei), und Only The Poets („And I`d Do It Again“, sechs), der Soundtrack zur fünften Staffel der Erfolgsserie „Stranger Things“ (vier), die Rapper Ufo361 („Beware“, fünf) und Don Toliver („Octane“, zehn) sowie die Dino-Metal-Gruppe Heavysaurus („Metal“, neun) erobern allesamt die Top 10.

Die offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt, sie sollen 90 Prozent aller Musikverkäufe abdecken. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von rund 2.600 Händlern und Filialen sämtlicher Absatzwege.


